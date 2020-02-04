ScreenShooter - небольшая, бесплатная и удобная в эксплуатации программа для простого и быстрого создания скриншотов на компьютерах под управлением ОС Windows, и предлагающая возможность тут же поделиться готовым снимком экрана с другим человеком всего за несколько секунд.

Присутствует возможность настраивать "горячие" клавиши под свои предпочтения, имеются встроенные инструменты редактирования скриншотов, загрузки файлов на FTP-сервер и пр. Также доступна возможность сохранить снимок экрана в файл и добавить изображение в буфер обмена.