ScreenShooter - небольшая, бесплатная и удобная в эксплуатации программа для простого и быстрого создания скриншотов на компьютерах под управлением ОС Windows, и предлагающая возможность тут же поделиться готовым снимком экрана с другим человеком всего за несколько секунд.
Присутствует возможность настраивать "горячие" клавиши под свои предпочтения, имеются встроенные инструменты редактирования скриншотов, загрузки файлов на FTP-сервер и пр. Также доступна возможность сохранить снимок экрана в файл и добавить изображение в буфер обмена.
Ваши собственные горячие клавиши для создания скриншотов тремя разными способами;
Гибкая настройка программы для комфортной работы;
Инструменты редактирования полученного снимка экрана и добавления маркеров;
Загрузка файла на FTP-сервер;
Сохранение в файл и добавление изображения в буфер обмена;
Возможность быстро поделиться снимком экрана с другими пользователями.
FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием
Отзывы о программе ScreenShooter
Dick про ScreenShooter 2.1.0.0 [29-10-2018]
Друзья, хочу выразить огромную благодарность автору программы ScreenShooter. Она поддерживает все самые топовые сервисы типа Гугл Драйв, Яндекс Диск и ДропБокс с Onedrive от Майкрософта, что позволяет так или иначе сохранять свою работу конфиденциально, чего нельзя, например, сделать с тем же Джокси, который выливает файло к себе и непонятно кто его там потом анализирует, да еще и деньги берут. Есть над чем, конечно, в программке поработать, но это дело поправимое, в целом все нравится! Эх и не поленился же, написать такой отзыв. Всем успехов! 2 | 2 | Ответить