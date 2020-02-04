ScreenShooter для Windows

ScreenShooter 2.2.1

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Описание ScreenShooter 2.2.1Описание   Скачать ScreenShooter 2.2.1СКАЧАТЬ (1,24 Мб) Скриншоты ScreenShooter 2.2.1Скриншоты (6)   Статистика ScreenShooter 2.2.1Статистика   Отзывы о ScreenShooter 2.2.1Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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ScreenShooter - небольшая, бесплатная и удобная в эксплуатации программа для простого и быстрого создания скриншотов на компьютерах под управлением ОС Windows, и предлагающая возможность тут же поделиться готовым снимком экрана с другим человеком всего за несколько секунд.

Присутствует возможность настраивать "горячие" клавиши под свои предпочтения, имеются встроенные инструменты редактирования скриншотов, загрузки файлов на FTP-сервер и пр. Также доступна возможность сохранить снимок экрана в файл и добавить изображение в буфер обмена.

  • Ваши собственные горячие клавиши для создания скриншотов тремя разными способами;
  • Гибкая настройка программы для комфортной работы;
  • Инструменты редактирования полученного снимка экрана и добавления маркеров;
  • Загрузка файла на FTP-сервер;
  • Сохранение в файл и добавление изображения в буфер обмена;
  • Возможность быстро поделиться снимком экрана с другими пользователями.
Размер файла: 1,24 Мб (Загрузок: 726)
Что нового в ScreenShooter 2.2.1?
  • Исправлены ошибки
ScreenShooter
ScreenShooter
ScreenShooter
ScreenShooter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 726
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
ТОП-сегодня раздела "Захват экрана"
 

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Отзывы о программе ScreenShooter

Dick про ScreenShooter 2.1.0.0 [29-10-2018]

Друзья, хочу выразить огромную благодарность автору программы ScreenShooter. Она поддерживает все самые топовые сервисы типа Гугл Драйв, Яндекс Диск и ДропБокс с Onedrive от Майкрософта, что позволяет так или иначе сохранять свою работу конфиденциально, чего нельзя, например, сделать с тем же Джокси, который выливает файло к себе и непонятно кто его там потом анализирует, да еще и деньги берут. Есть над чем, конечно, в программке поработать, но это дело поправимое, в целом все нравится! Эх и не поленился же, написать такой отзыв. Всем успехов!
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