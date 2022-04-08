Мне помогла и очень. 2 | 2 | Ответить

Описание не полное(настроек гораздо больше существует!), но этого вполне хватит для рядового юзера 2 | 2 | Ответить

MacTracker - содержит информацию по всем компьютерам и устройствам выпущенным компанией Apple за...

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Сборник оформлен в виде одного CHM-файла (формат справки Windows), что обеспечивает компактность хранения и встроенный поиск по тексту.

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