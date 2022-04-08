BIOS Setup для Windows
|Оценка:
|4.61/5 голосов - 42
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Николай Распопов
|Категория:
|Компьютер, софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 43 341 | Статистика
|Размер:
|196 Кб
BIOS Setup - Полный сборник описаний опций BIOS Setup'а, собранный из разных источников.
Сборник оформлен в виде одного CHM-файла (формат справки Windows), что обеспечивает компактность хранения и встроенный поиск по тексту.
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Отзывы о программе BIOS Setup
aureror про BIOS Setup 1.3 [18-09-2007]
Описание не полное(настроек гораздо больше существует!), но этого вполне хватит для рядового юзера
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