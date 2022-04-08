BIOS Setup для Windows

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Оценка: 4.61/5 голосов - 42
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Компьютер, софт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 43 341 | Статистика
Размер:196 Кб
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BIOS Setup скриншот № 4

BIOS Setup - Полный сборник описаний опций BIOS Setup'а, собранный из разных источников.

Сборник оформлен в виде одного CHM-файла (формат справки Windows), что обеспечивает компактность хранения и встроенный поиск по тексту.

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Отзывы о программе BIOS Setup

чмавр про BIOS Setup 1.3 [12-01-2014]

класснааяя прога
3 | 2 | Ответить

aureror про BIOS Setup 1.3 [18-09-2007]

Описание не полное(настроек гораздо больше существует!), но этого вполне хватит для рядового юзера

2 | 2 | Ответить

Андрей про BIOS Setup 1.3 [11-03-2006]

Программа просто супер,нет слов.
3 | 2 | Ответить

kotya про BIOS Setup 1.3 [03-03-2006]

спасибо!!!
2 | 2 | Ответить

Виктор про BIOS Setup 1.3 [28-02-2006]

Мне помогла и очень.
2 | 2 | Ответить

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