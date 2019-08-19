Nox Cleaner для Android

Nox Cleaner 2.3.5 для Android

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Описание Nox Cleaner 2.3.5 для AndroidОписание   Скачать Nox Cleaner 2.3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (14,35 Мб) Скриншоты Nox Cleaner 2.3.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Nox Cleaner 2.3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Nox Cleaner 2.3.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Nox Cleaner - приложение для очистки на Android, с помощью которого можно быстро и легко удалить мусор и файлы кэша, ускорить работу ОЗУ, охладить процессор, навести порядок в установленном ПО, фотографиях, а также оптимизировать производительность вашего мобильного устройства.

Ключевые особенности:

  • Очистка и оптимизация места для хранения.
  • Ускорение работы мобильного устройства.
  • Оптимизация Интернет-соединения.
  • Защита телефона от угроз конфиденциальности.
  • Защита личных данных.
  • Встроенный диспетчер приложений.
  • Увеличение срока службы батареи.
  • Возможность быстро снизить температуру телефона.
  • Блокировщик приложений.
  • Удаление дубликатов фотографий.
  • и многое другое...
Nox Cleaner
Nox Cleaner
Nox Cleaner
Nox Cleaner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОптимизация
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Отзывы о программе Nox Cleaner

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