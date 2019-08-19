Nox Cleaner

Очистка RAM 1.0.6 для Android Очистка RAM - самая простая утилита для высвобождения зарезервированной, но не задействованной оперативной памяти вашего Android-устройства All-In-One Toolbox 8.0.6.4.5 для Android All-In-One Toolbox – большой набор полезных инструментов, с помощью которых можно очистить память устройства, увеличить его быстродействие и продлить время Kingo SuperUser 2.1.6.2 для Android Kingo SuperUser – программа координирует работу устройства, связанную с ROOT-правами. Самостоятельно выбирайте приложения, которым необходимы права суперпользователя

Super Cleaner 2.1.9.20467 для Android Полезное приложение для тех пользователей, у которых постоянно тормозит телефон и на нем вечно не хватает места. Super Cleaner — это мастер очистки, с которым ваше KinScreen 4.3.2 для Android KinScreen – автоматическая оптимизация работы дисплея позволит продлить время автономной работы устройства. Теперь не нужно включать/выключать экран – утилита KingRoot 5.2.2 для Android KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам