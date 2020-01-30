1xBet для Android

1xBet v.65(1224)

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание 1xBet v.65(1224)Описание   Скачать 1xBet v.65(1224)СКАЧАТЬ (19,4 Мб) Скриншоты 1xBet v.65(1224)Скриншоты (12)   Статистика 1xBet v.65(1224)Статистика   Отзывы о 1xBet v.65(1224)Отзывы (0)  
Оцените программу!
из 5, всего оценок -
  • Рейтинг программы - из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1xBet – официальный мобильный клиент одноименной букмекерской конторы для Android устройств. Программа поможет оставаться в курсе последних событий в мире спорта, а также предоставит возможность для совершения ставок на спортивные события в режиме онлайн с мобильного телефона. В приложении собраны как популярные командные виды спорта, так и киберспортивные состязания.

По промокоду SOFTPORTAL вам на баланс зачислится до 150$ - срок действия промо-кода не ограничен, вы можете передавать его своим друзьям и знакомым.

Ключевые особенности:

  • самый большой выбор различных спортивных событий
  • ставки как до начала матча (по линии), так и непосредственно во время прямой трансляции (лайв)
  • биржа ставок и финансовые ставки
  • подробная статистика и история ставок
  • удобный ввод и вывод денежных средств
  • просмотр онлайн-трансляций спортивных матчей

Зарегистрируйтесь в приложении по промокоду SOFTPORTAL и получите бонус до 150% на первый депозит!

Размер файла: 19,4 Мб (Загрузок: 0)
1xBet
1xBet
1xBet
1xBet
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

Seven 7.0.0 для Android

Уделите физическим упражнениям всего семь минут в день и следите как улучшается форма вашего организма. Используйте подручные средства и вес тела для достижения

Eurosport 5.21.0 для Android

Eurosport – все самые популярные и актуальные новости мира спорта от крупнейшей европейской сети спортивных каналов. В приложении можно смотреть статистику

Дневник тренировок и питания. Диета и фитнес 2.2 для Android

Приложение для пользователей, которые хотят накачать мышцы или избавиться от лишнего веса - Ваш личный инструмент создания себя. Программа позволяет создавать

Табата Таймер 4.1.0 для Android

Настраиваемый интервальный таймер для абсолютно любых тренировок. Имеется возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и

Супертренировки для всего тела 1.22 для Android

Супертренировки для всего тела – помогут вам в кратчайшие сроки выйти на пик формы. Выполняйте упражнения с гантелями или обходитесь без них, используя подручные

Таймер и Секундомер 6.1 для Android

Таймер и секундомер - приложение для Android-устройств, у которых не оказалось стандартного секундомера и таймера. Настройки программы позволяют выбрать собственную

скачать Adguard

Отзывы о программе 1xBet

Admin

Отзывов о программе 1xBet v.65(1224) пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 