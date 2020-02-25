Системный Оптимизатор

KingRoot 5.2.2 для Android
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам
MobileGo 7.5.4.4779 для Android
MobileGo – очистка и оптимизация устройства от лишних файлов, занимающих оперативную или встроенную флеш-память. Позволяет обмениваться файлами с другими
Super Cleaner 2.2.2.20848 для Android
Полезное приложение для тех пользователей, у которых постоянно тормозит телефон и на нем вечно не хватает места. Super Cleaner — это мастер очистки, с которым ваше
CM Launcher 3.55.4 для Android
CM Launcher - 3D-лаунчер украсит и персонализирует ваше устройство большим количеством анимационных эффектов, тем и виджетов. В отличие от других программ в этой
Очистка RAM 1.0.6 для Android
Очистка RAM - самая простая утилита для высвобождения зарезервированной, но не задействованной оперативной памяти вашего Android-устройства
Мастер очистки кэша 1.09 для Android
Быстрая и надежная очистка кеша на вашем устройстве одним кликом. Приложение выгодно отличает моментальное сканирование девайса, удобный и простой интерфейс, а также