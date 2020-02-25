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Системный Оптимизатор для Android

Системный Оптимизатор 1.40 для Android

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Описание Системный Оптимизатор 1.40 для AndroidОписание   Скачать Системный Оптимизатор 1.40 для AndroidСКАЧАТЬ (6,08 Мб) Скриншоты Системный Оптимизатор 1.40 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Системный Оптимизатор 1.40 для AndroidСтатистика   Отзывы о Системный Оптимизатор 1.40 для AndroidОтзывы (0)  
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Системный Оптимизатор - бесплатная и простая в применении утилита, которая предлагает ряд инструментов для очистки и оптимизации Android-девайсов, как например очистка памяти и ОЗУ, управление зарядом батареи и оптимизация производительности устройства и пр.

Программа использует службы специальных возможностей для улучшения функции очистки нежелательной почты на некоторых устройствах.

Ключевые особенности:

  • Освобождение места на диске, удаление ненужных, остаточных и кеш-файлов, замедляющих работу телефона.
  • Ускорение в 1 клик за счет освобождения оперативной памяти и выгрузки неиспользуемых приложений из памяти.
  • Возможность переключаться между тремя профилями использования батареи: нормальная, длительная и сверхдлинная выносливость.
  • Позволяет узнать, какие приложения загружают мобильный процессор больше всего, и остановить их, что также помогает продлить выносливость батареи.
Системный Оптимизатор
Системный Оптимизатор
Системный Оптимизатор
Системный Оптимизатор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОптимизация
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Отзывы о программе Системный Оптимизатор

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