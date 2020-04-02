Букмеккерская контора 1xbet дает возможность абсолютно каждому игроку скачать 1хGames - приложение для Андроид, которое сочетает в себе онлайн-казино и мощную игровую площадку. Мобильное приложение 1хGames быстрее, доступнее и удобнее в использовании, при этом функционал основного сайта полностью сохранен.
Всевозможные Акции, Бонусы, Программы лояльности, Лотереи, увеличенный Кешбэк, ежедневные турниры с реальными ценными призами - все это каждый игрок найдет в данном приложении. В общем, есть где азарту разгуляться!
Размер файла: 12,07 Мб (Загрузок: 3)
Все игры разбиты на категории: Карточные, Слоты, Лестница, Кости, Лотереи, Бонусные игры, Другие. Со всеми правилами и условиями можно ознакомиться на странице отдельно взятой игры.
Среди богатого разнообразия можно выделить самые популярные:
- BlackJack или 21 – одна из самых популярных карточных игр среди игроков
- Lucky Wheel – колесо фортуны даст шанс получить бонусы, удвоение ставок, кешбэк и бесплатные попытки в играх 1хGames
- Африканская рулетка - упрощенный вид классической рулетки
- Secret case – откройте 1 из 10 сейфов и получите выигрыш
Ключевые особенности и преимущества 1хGames на Андроид:
- Огромный выбор всевозможных азартных игр на любой вкус
- Повышенный кэшбэк (до 5%)
- Ежедневные акции, квесты, лотереи, турниры
- Возможность активировать различные бонусы для игр (удвоение ставки и пр.)
- Поддержка электронных платежных систем и банковских карт на ввод и вывод денежных средств
- Оперативная круглосуточная техподдержка.
Примечание! Данное приложение не доступно в Google Play, поскольку Google жестко модерирует все, что имеет отношение к азартным играм.
Чтобы скачать 1хGames и установить на телефон, необходимо снять ограничение на установку приложений из сторонних источников. Сделать это можно в настройках безопасности вашего устройства.