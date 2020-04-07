Smart Clean

All-In-One Toolbox 8.1.5.9.8 для Android All-In-One Toolbox – большой набор полезных инструментов, с помощью которых можно очистить память устройства, увеличить его быстродействие и продлить время App2SD Easy 1.15 для Android App2SD Easy - небольшая системная утилита для Android-устройств, с помощью которой удобно переносить программы и приложения из памяти девайса на карту памяти (SD) Системный Оптимизатор 1.40 для Android Бесплатный инструмент для Android-смартфонов, с помощью которого можно освободить место в памяти устройства, ускорить в один клик работу вашего девайса, экономить

Cooler 3.8.02 для Android Cooler – если у вас возникает ощущение, что ваше устройство перегревается, то данная утилита поможет выявить и справиться c проблемой. Вы сможете определить, какие Очистка RAM 1.0.6 для Android Очистка RAM - самая простая утилита для высвобождения зарезервированной, но не задействованной оперативной памяти вашего Android-устройства Мастер очистки кэша 1.09 для Android Быстрая и надежная очистка кеша на вашем устройстве одним кликом. Приложение выгодно отличает моментальное сканирование девайса, удобный и простой интерфейс, а также