Smart Clean для Android

Smart Clean 1.18 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Smart Clean 1.18 для AndroidОписание   Скачать Smart Clean 1.18 для AndroidСКАЧАТЬ (3,49 Мб) Скриншоты Smart Clean 1.18 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Smart Clean 1.18 для AndroidСтатистика   Отзывы о Smart Clean 1.18 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Smart Clean - бесплатный клинер для Android, который позволяет удалять файлы журнала и папки из любого места, осуществлять очистку кэша, временных файлов, дубликатов и пр. Присутствует возможность поместить ненужные файлы / папки в черный список, чтобы автоматически удалять их при каждом сканировании. Также имеется "белый" список, в который можно поместить файлы и папки, которые не будут сканироваться. Доступна функция резервного копирования и восстановления данных.

Ключевые особенности приложения:

  • Удаление файлов журнала и папок из любого места.
  • Удаление файлов кэша.
  • Удаление временных файлов и папок.
  • Удаление дубликатов файлов.
  • Удаление всех файлов, которые присутствуют в "черном списке".
  • Удаление всех файлов, которые имеют расширения из "черного списка".
  • Удаление файлов и папок, которые скрыты для пользователей.
  • Удаление ненужных больших файлов.
  • Удаление всех пустых файлов и папок.
  • "Белый список" файлов и папок.
  • Резервное копирование и восстановление данных.
Smart Clean
Smart Clean
Smart Clean
Smart Clean
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация
ТОП-сегодня раздела "Оптимизация"
 

All-In-One Toolbox 8.1.5.9.8 для Android

All-In-One Toolbox – большой набор полезных инструментов, с помощью которых можно очистить память устройства, увеличить его быстродействие и продлить время

App2SD Easy 1.15 для Android

App2SD Easy - небольшая системная утилита для Android-устройств, с помощью которой удобно переносить программы и приложения из памяти девайса на карту памяти (SD)

Системный Оптимизатор 1.40 для Android

Бесплатный инструмент для Android-смартфонов, с помощью которого можно освободить место в памяти устройства, ускорить в один клик работу вашего девайса, экономить

Cooler 3.8.02 для Android

Cooler – если у вас возникает ощущение, что ваше устройство перегревается, то данная утилита поможет выявить и справиться c проблемой. Вы сможете определить, какие

Очистка RAM 1.0.6 для Android

Очистка RAM - самая простая утилита для высвобождения зарезервированной, но не задействованной оперативной памяти вашего Android-устройства

Мастер очистки кэша 1.09 для Android

Быстрая и надежная очистка кеша на вашем устройстве одним кликом. Приложение выгодно отличает моментальное сканирование девайса, удобный и простой интерфейс, а также

скачать Adguard

Отзывы о программе Smart Clean

Admin

Отзывов о программе Smart Clean 1.18 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 