Мобильное приложение MelBet позволяет делать ставки на спорт и играть в слоты в любое удобное время и в любом месте.

Букмекерская компания MELBET, которая уже давно завоевала доверие и уважение со стороны многих игроков, предоставляет возможность ставить не только через сайт, но и через свое удобное приложение для Android. Теперь не нужно искать в интернете рабочее зеркало или сайт чтобы сделать ставку, когда под рукой удобное и быстрое приложение.

Размер файла: 19,41 Мб (Загрузок: 1)

Возможности

Установив мобильное приложение MelBet, вы получаете возможность быть всегда в курсе всех спортивных событий и делать ставки в любое удобное время. Даже находясь в пути или же отдыхая на природе, у вас всегда будет возможность не упустить удачу и совершить свою ставку.

Приложение сделано таким образом, чтобы каждый, вне зависимости от того, как давно человек играет, смог без проблем сделать ставку или покрутить слоты. Все что нужно, это установить мобильное приложение, пройти регистрацию и пополнить первый депозит.

БК MELBET известна своей широкой линией, быстрыми выплатами и надежностью. Здесь есть возможность совершать ставки на предстоящие события, а также отличная возможность осуществлять ставки во время трансляций. Чтобы пополнить депозит, необходимо выбрать удобную платежную систему. В Melbet их большое количество. Пополнение и вывод средств происходит в течении 5 минут.

По всем вопросам вы можете обратиться в службу технической поддержки не выходя из самого приложения, что создает удобство и комфорт для пользователей.

Совместимость

Приложение MelBet поддерживает работу на устройствах, работающих с новыми версиями Android (4.1 и выше). Скачать приложение возможно как на смартфон, так и на планшет.

Ключевые особенности