UDL для Windows

UDL 1.5.0.4650

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Описание UDL 1.5.0.4650Описание   Скачать UDL 1.5.0.4650СКАЧАТЬ (25,64 Мб) Скриншоты UDL 1.5.0.4650Скриншоты (5)   Статистика UDL 1.5.0.4650Статистика   Отзывы о UDL 1.5.0.4650Отзывы (0)  
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UDL - удобная, быстрая и простая в использовании утилита, с помощью которой можно с легкостью скачать понравившийся видеролик с YouTube и других популярных сервисов, включая Vimeo, Rutube, TikTok, Instagram, SoundCloud, Facebook и пр.

Присутствует возможность выбирать формат и качество сохраняемого файла, следить за историей загрузок, просматривать детальную информацию. Имеется поддержка прокси.

Ключевые особенности утилиты UDL:

  • Более 200 поддерживаемых ресурсов, включая YouTube, Vimeo, Rutube, TikTok, Instagram, SoundCloud, Facebook и пр.
  • Моментальное добавление новой ссылки для скачивания.
  • Поддерживается одновременная загрузка нескольких видео.
  • Минимум диалоговых окон и настроек.
  • Продуманный интерфейс.
  • Автоматическое и качественное склеивание раздельных видео и аудио потоков в единый файл.
  • Отображение поддерживаемых видеосервисом форматов и их доступных характеристик.
  • История загрузок.
  • Поддержка прокси.
UDL
UDL
UDL
UDL
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе UDL

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