AdGuard VPN для Android
5.00 из 5, всего оценок - 1
AdGuard VPN - оптимальное решение для безопасного интернета, а также в сфере защиты конфиденциальности в Сети от компании AdGuard. Приложение позволяет надежно скрывать ваш реальный IP-адрес и местоположение, благодаря чему можно легко получить доступ к заблокированному контенту из любой точки мира.
AdGuard VPN предлагает современный и безопасный алгоритм шифрования, политику нулевого логирования (не собираются никакие данные пользователя), VPN-серверы с неограниченной пропускной способностью, расположенные по всему миру и многое другое.
Ключевые особенности AdGuard VPN:
- Собственный VPN-протокол, который маскируется под обычный трафик, поэтому его гораздо сложнее его отследить и заблокировать.
- Список сайтов-исключений.
- VPN-сервера с неограниченной пропускной способностью, расположенные по всему миру.
- Надёжное шифрование всего сетевого трафика.
- Политика нулевого логирования.
- Круглосуточная техподдержка.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.259 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adguard
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,04 Мб
Программный продукт для организации групповых видео- и веб-конференций с отличным качеством видео и аудио. Приложение оптимизировано для мобильных и слабых IP-сетей с высокой устойчивостью к потерям пакетов. Имеется запись и воспроизведение конференций
Смотрите ТВ-каналы, любимые фильмы и телешоу где угодно и когда угодно. Доступно более 200 каналов на любой вкус. Присутствует возможность смотреть пропущенные передачи в записи, имеются персональные рекомендации, функция пропуска рекламы и многое другое
My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте подробности о статусе текущего тарифа, пополняйте счет, переходите на другой тарифный
Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к интерактивному телевидению и дает возможность смотреть популярные телеканалы, прямые футбольные трансляции в HD-качестве, кино, клипы и слушать радио на разных устройствах
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять фотографии, сделанные с помощью Android-устройства, оперативно отвечать на сообщения
Peers.TV – приложение с онлайн-телевидением и IPTV-плеером покажет или запишет любимые передачи, фильмы и сериалы. Смотрите телепрограмму существующих каналов и составляйте из них списки в Избранном. С помощью Chromecast смотрите эфиры на большом экране
Отзывы о программе AdGuard VPN
Admin
Отзывов о программе AdGuard VPN 1.0.259 пока нет, можете добавить...