AdGuard VPN для Android

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AdGuard VPN 1.0.259Описание
Отзывы о AdGuard VPN 1.0.259Отзывы
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AdGuard VPN - оптимальное решение для безопасного интернета, а также в сфере защиты конфиденциальности в Сети от компании AdGuard. Приложение позволяет надежно скрывать ваш реальный IP-адрес и местоположение, благодаря чему можно легко получить доступ к заблокированному контенту из любой точки мира.

AdGuard VPN предлагает современный и безопасный алгоритм шифрования, политику нулевого логирования (не собираются никакие данные пользователя), VPN-серверы с неограниченной пропускной способностью, расположенные по всему миру и многое другое.

Ключевые особенности AdGuard VPN:

  • Собственный VPN-протокол, который маскируется под обычный трафик, поэтому его гораздо сложнее его отследить и заблокировать.
  • Список сайтов-исключений.
  • VPN-сервера с неограниченной пропускной способностью, расположенные по всему миру.
  • Надёжное шифрование всего сетевого трафика.
  • Политика нулевого логирования.
  • Круглосуточная техподдержка.
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AdGuard VPN скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.259 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,04 Мб
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Отзывы о программе AdGuard VPN

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