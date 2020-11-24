AdGuard VPN - оптимальное решение для безопасного интернета, а также в сфере защиты конфиденциальности в Сети от компании AdGuard. Приложение позволяет надежно скрывать ваш реальный IP-адрес и местоположение, благодаря чему можно легко получить доступ к заблокированному контенту из любой точки мира.

AdGuard VPN предлагает современный и безопасный алгоритм шифрования, политику нулевого логирования (не собираются никакие данные пользователя), VPN-серверы с неограниченной пропускной способностью, расположенные по всему миру и многое другое.

Ключевые особенности AdGuard VPN: