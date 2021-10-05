Fast Cleaner - полезное приложение для очистки телефона, которое поможет вам оптимизировать работу вашего девайса и повысить его производительность для повседневного использования. Присутствует возможность навсегда избавиться от остаточных файлов приложений, бесполезных файлов apk, временных файлов, файлов журналов и пр.

Кроме того с помощью программы можно обнаруживать и удалять большие файлы, а также ускорять работу приложений, разряжающих аккумулятор, позволяя тем самым сэкономить заряд батареи.

Основные возможности Fast Cleaner: