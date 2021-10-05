Fast Cleaner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Super Cleaner & Free up Space
|Категория:
|Оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,64 Мб
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Fast Cleaner - полезное приложение для очистки телефона, которое поможет вам оптимизировать работу вашего девайса и повысить его производительность для повседневного использования. Присутствует возможность навсегда избавиться от остаточных файлов приложений, бесполезных файлов apk, временных файлов, файлов журналов и пр.
Кроме того с помощью программы можно обнаруживать и удалять большие файлы, а также ускорять работу приложений, разряжающих аккумулятор, позволяя тем самым сэкономить заряд батареи.
Основные возможности Fast Cleaner:
- Очистка мусора, благодаря чему можно избавиться от ненужных файлов на вашем устройстве Android (например, кеш приложений, остаточные файлы приложений, бесполезные файлы apk, временные файлы, файлы журналов и пр.), освободив место на телефоне.
- Обнаруживает большие файлы, и предлагает удалить их и тем самым освободить место на своем устройстве.
- Ускорение работы приложений, разряжающих аккумулятор, позволяя сэкономить заряд батарею.
- Оптимизация памяти и ускорения работы телефона.
- Красивый виджет для главного экрана телефона, который упростит очистку.
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Admin
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