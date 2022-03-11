AdGuard VPN для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.366.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):10 / 10 | Статистика
Размер:83 Кб
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AdGuard VPN - отличное решение для интернет-безопасности и защиты конфиденциальности в Сети. Предлагает продвинутый и безопасный алгоритм шифрования, гарантирующий, что ваш трафик остается конфиденциальным в любое время, серверы в 52 странах мира, списки исключений, чтобы настроить работу VPN на определённых сайтах, пинги серверов, чтобы выбрать лучший, совместимость с блокировщиком рекламы AdGuard и многое другое.

Ключевые особенности AdGuard VPN:

  • Продвинутый и безопасный алгоритм шифрования, гарантирующий, что ваш трафик остается конфиденциальным в любое время.
  • Списки исключений, чтобы настроить работу VPN на определённых сайтах.
  • Совместимость с блокировщиком рекламы AdGuard.
  • Собственный безопасный протокол.
  • Высокая скорость загрузки и безлимитный VPN трафик.
  • Защита персональных данных.
  • Сервера в 52 странах мира.
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