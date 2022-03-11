AdGuard VPN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.366.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adguard
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 10 | Статистика
|Размер:
|83 Кб
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AdGuard VPN - отличное решение для интернет-безопасности и защиты конфиденциальности в Сети. Предлагает продвинутый и безопасный алгоритм шифрования, гарантирующий, что ваш трафик остается конфиденциальным в любое время, серверы в 52 странах мира, списки исключений, чтобы настроить работу VPN на определённых сайтах, пинги серверов, чтобы выбрать лучший, совместимость с блокировщиком рекламы AdGuard и многое другое.
Ключевые особенности AdGuard VPN:
- Продвинутый и безопасный алгоритм шифрования, гарантирующий, что ваш трафик остается конфиденциальным в любое время.
- Списки исключений, чтобы настроить работу VPN на определённых сайтах.
- Совместимость с блокировщиком рекламы AdGuard.
- Собственный безопасный протокол.
- Высокая скорость загрузки и безлимитный VPN трафик.
- Защита персональных данных.
- Сервера в 52 странах мира.
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
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Отзывы о программе AdGuard VPN
Admin
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