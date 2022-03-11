AdGuard VPN - отличное решение для интернет-безопасности и защиты конфиденциальности в Сети. Предлагает продвинутый и безопасный алгоритм шифрования, гарантирующий, что ваш трафик остается конфиденциальным в любое время, серверы в 52 странах мира, списки исключений, чтобы настроить работу VPN на определённых сайтах, пинги серверов, чтобы выбрать лучший, совместимость с блокировщиком рекламы AdGuard и многое другое.

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