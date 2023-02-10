Password Generator для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,09 Мб
Password Generator скриншот № 1

Password Generator - легкая и минималистичная утилита, которая позволяет быстро генерировать пароли для своих учетных записей, используя любой набор символов, который вы предпочитаете.

Vovsoft Password Generator - одна из тех программ, на которые вы можете положиться. Это очень простая утилита, которая позволяет создавать пароли для ваших учетных записей всего за пару кликов. Это простой в использовании инструмент, который может генерировать запоминающиеся парольные фразы. Установив программу, вы можете сразу же приступить к созданию паролей, поскольку для вашего удобства уже введено несколько наборов символов (целые числа, строчные буквы, прописные буквы). Если вам нужно придумать сложный, уникальный пароль для одной из ваших учетных записей, этого приложения будет достаточно, чтобы справиться с задачей. Вы можете настроить длину ключа, а также удалить любой из наборов символов по умолчанию или добавить свой собственный.

Также имеется возможность сгенерировать несколько паролей одновременно. Для этого используйте меню рядом с кнопкой "Генерировать", благодаря чему можно создать тысячи надежных паролей и сохранить их в виде текстового файла на вашем компьютере.

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