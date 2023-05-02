Alternate Password DB для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.360 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alternate Tools
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|727 Кб
Alternate Password DB - приложение поможет вам надежно сохранить свои пароли или другие конфиденциальные данные на компьютере и получаnm к ним доступ в любое время. В окне конфигурации можно задать различные параметры, касающиеся поведения при запуске, видимости символов пароля, удаления временных файлов и шрифтов.
Alternate Password DB помогает вам создавать многочисленные записи, вводя имя пользователя, пароль и краткое описание каждой записи. Можно использовать встроенный генератор сложных паролей. Для этого необходимо настроить определенный набор параметров, таких как длина пароля или использование цифр, строчных и прописных букв и символов.
Alternate Password DB сохраняет полученный контент в виде AWDP-файла на вашем компьютере, что может пригодиться, если вы захотите позже получить доступ к ранее сохраненному контенту. Кроме того, вы можете заблокировать программу, чтобы предотвратить нежелательные изменения ваших данных, пока вас нет рядом.
Присутствует возможность создавать исполняемые файлы для своей базы данных паролей, чтобы иметь доступ к ним с другого компьютера без необходимости повторной установки приложения. Кроме того, эта утилита поддерживает экспорт записей в формат HTML или обычного текста, а также обеспечивает поддержку печати.
Подводя итог, можно сказать, что Alternate Password DB - это надежный инструмент, который вы можете использовать, если вам нужен удобный способ хранения ваших паролей или другой конфиденциальной информации, а также их печати или экспорта в другие форматы.
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