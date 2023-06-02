Video Watermark Maker - это программная утилита, призванная упростить процесс нанесения водяных знаков на видеоролики, позволяя загружать несколько файлов одновременно и наносить метки в пакетном режиме. Полученные видеофайлы можно сохранить в выбранном месте на жестком диске, а созданные водяные знаки можно экспортировать для дальнейшего использования.

Вышеупомянутые водяные знаки полностью настраиваются, и вы имеете полный контроль над используемым изображением, его положением, прозрачностью и вращением. На выбор предлагается девять доступных позиций, но их можно дополнительно настроить, вручную изменяя смещения по осям X и Y. Кроме того, размер водяного знака можно настроить с помощью процентов.

Помимо добавления личного логотипа на видеоклипы, Video Watermark Maker также способен конвертировать ваши файлы в различные выходные форматы. Доступные варианты включают MP4, MKV или FLV, и все они могут быть настроены путем изменения битрейта по умолчанию, частоты кадров и видеокодера, который может варьироваться между DivX, XviD или X264.

То же самое относится и к звуковым свойствам, таким как битрейт, частота дискретизации и аудиокодер, которые также можно редактировать и настраивать в соответствии с вашими предпочтениями. Качество звука также зависит от типа конвертируемого видео, поэтому следует помнить об этом и стараться найти баланс между ними.

Благодаря широким возможностям настройки водяных знаков и быстрой работе, Video Watermark Maker - удобная утилита, которую стоит иметь под рукой, если вам нужно обрабатывать много видеофайлов одновременно. Кроме того, интуитивно понятный интерфейс и возможность пакетной обработки файлов помогут вам сэкономить много времени и повысить производительность.