Video Watermark Maker для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение:10 дней
Версия:2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Печати, водяные знаки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,21 Мб
Video Watermark Maker скриншот № 1
Video Watermark Maker скриншот № 2

Video Watermark Maker - это программная утилита, призванная упростить процесс нанесения водяных знаков на видеоролики, позволяя загружать несколько файлов одновременно и наносить метки в пакетном режиме. Полученные видеофайлы можно сохранить в выбранном месте на жестком диске, а созданные водяные знаки можно экспортировать для дальнейшего использования.

Вышеупомянутые водяные знаки полностью настраиваются, и вы имеете полный контроль над используемым изображением, его положением, прозрачностью и вращением. На выбор предлагается девять доступных позиций, но их можно дополнительно настроить, вручную изменяя смещения по осям X и Y. Кроме того, размер водяного знака можно настроить с помощью процентов.

Помимо добавления личного логотипа на видеоклипы, Video Watermark Maker также способен конвертировать ваши файлы в различные выходные форматы. Доступные варианты включают MP4, MKV или FLV, и все они могут быть настроены путем изменения битрейта по умолчанию, частоты кадров и видеокодера, который может варьироваться между DivX, XviD или X264.

То же самое относится и к звуковым свойствам, таким как битрейт, частота дискретизации и аудиокодер, которые также можно редактировать и настраивать в соответствии с вашими предпочтениями. Качество звука также зависит от типа конвертируемого видео, поэтому следует помнить об этом и стараться найти баланс между ними.

Благодаря широким возможностям настройки водяных знаков и быстрой работе, Video Watermark Maker - удобная утилита, которую стоит иметь под рукой, если вам нужно обрабатывать много видеофайлов одновременно. Кроме того, интуитивно понятный интерфейс и возможность пакетной обработки файлов помогут вам сэкономить много времени и повысить производительность.

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