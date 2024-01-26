PasswordGenerator поможет создать надежные пароли гораздо проще и быстрее, чем вы думаете.

Устанавливать PasswordGenerator не нужно - приложение запускается сразу же после двойного щелчка на основном исполняемом файле. Вас приветствует простое окно, в котором указывается длина пароля и используемые символы.

Вы можете легко выбрать длину пароля из выпадающего списка или просто ввести ее самостоятельно, используя специальное редактируемое поле. По умолчанию PasswordGenerator настроен на использование всех видов символов, включая заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Классы символов можно изменять, а похожие символы можно исключить, чтобы избежать путаницы.

Пароль мгновенно генерируется и раскрывается в главном окне, что позволяет скопировать его в буфер обмена одним нажатием кнопки. PasswordGenerator сохраняет все пароли, сгенерированные в текущей сессии, в окне "История", позволяя экспортировать список в файл. Если вы беспокоитесь о безопасности данных, знайте, что функцию истории в приложении можно отключить.

Также можно сохранить все настройки в пользовательском профиле. Таким образом, вы сможете загрузить свои настройки позже, не прибегая к повторной настройке.

В целом, PasswordGenerator - это простой и понятный генератор паролей для Windows, который поможет вам создавать сложные пароли.