JuanBe Password Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Juanbe Apps
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.1 Мб
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JuanBe Password Manager — это удобное и безопасное приложение для управления паролями и другой конфиденциальной информацией. В условиях постоянно растущего количества киберугроз и вредоносных программ, защита личных данных становится особенно важной. JuanBe Password Manager предоставляет пользователю простой и надежный способ хранения учетных данных в одном месте. Приложение поддерживает мастер-пароль, что является стандартом для подобных решений, однако дополнительная безопасность может быть обеспечена с помощью встроенной функции двухфакторной аутентификации.
Одним из ключевых преимуществ JuanBe Password Manager является его интуитивный дизайн, который делает процесс добавления и управления учетными записями доступным даже для тех, кто не имеет большого опыта в работе с подобными программами. Приложение позволяет структурировать записи с помощью тегов, что упрощает поиск и навигацию в базе данных. Эта функция особенно полезна, если у пользователя большое количество записей, так как теги помогают быстро найти нужную информацию.
Программа также включает специальный менеджер паролей, который расширяет возможности работы с различными типами данных. Это делает приложение универсальным инструментом для тех, кто нуждается в простом, но эффективном решении для управления конфиденциальными данными. JuanBe Password Manager позволяет хранить информацию в защищенной базе данных, где каждая запись будет надежно защищена.
Основные возможности JuanBe Password Manager:
- Поддержка мастер-пароля для защиты данных
- Интуитивный и простой в использовании интерфейс
- Возможность классификации записей с помощью тегов для упрощенного поиска
- Менеджер паролей для удобного управления различными учетными данными
- Поддержка двухфакторной аутентификации для дополнительной защиты
- Структурированное хранение данных в защищенной базе
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