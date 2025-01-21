Gaming Booster для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zeus App Studio
|Категория:
|Оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.74 Мб
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Game Booster — приложение, предназначенное для управления и оптимизации работы игровых приложений на вашем устройстве. Оно позволяет запускать игры и приложения из единого интерфейса, а также предоставляет различные инструменты для улучшения производительности. Game Booster помогает увеличить плавность и отзывчивость игрового процесса, уменьшить задержки и оптимизировать работу устройства. С помощью этого приложения пользователи могут контролировать пинг, следить за производительностью сети и устройства, а также повышать точность игры с помощью виджетов FPS. Встроенные функции помогают автоматизировать улучшение работы устройства, например, закрывая ненужные фоновые приложения.
Кроме того, приложение предлагает удобный функционал для мониторинга производительности в реальном времени, что позволяет быстро выявить и устранить проблемы с играми. Оно идеально подходит для геймеров, которые хотят улучшить свой опыт, играя в мобильные игры, а также для тех, кто хочет увеличить стабильность и эффективность работы приложений. Game Booster объединяет в себе несколько полезных инструментов для оптимизации игровых процессов, что делает его универсальным решением для любых пользователей, стремящихся улучшить свою игровую производительность.
Основные возможности приложения Game Booster:
- Оптимизация производительности: улучшение сетевых настроек устройства для уменьшения задержек и повышения стабильности соединения, что позволяет играть без перебоев.
- Запуск игр с главного экрана: возможность добавлять все игры в одно приложение и запускать их с помощью одной кнопки.
- Мониторинг пинга в реальном времени: отслеживание качества соединения и пинга для своевременного устранения проблем с сетью.
- Трекер FPS: просмотр значений FPS в процессе игры для оценки ее производительности и предупреждения зависаний.
- Прослушиватель производительности: отслеживание состояния устройства в реальном времени, что позволяет выявить проблемы с производительностью и улучшить игровой процесс.
- Информация об устройстве: удобный способ просмотра всех данных о вашем устройстве, включая его характеристики и параметры.
- Темный и светлый режимы: возможность переключаться между режимами интерфейса для удобства использования при разных условиях освещения.
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