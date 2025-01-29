Acronym Decoder для Windows
|Оценка:
|3.72/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ZdechovNET
|Категория:
|Словари
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 115 | Статистика
|Размер:
|4.43 Мб
|СКАЧАТЬ
Acronym Decoder — приложение для расшифровки аббревиатур, которые используются в интернете, в сфере технологий, бизнеса и других областях. Содержит обширную базу данных, в которой насчитывается более 3600 аббревиатур. Чтобы найти нужное сокращение достаточно начать вводить его в строку поиска. Программа автоматически отобразит все возможные совпадения, что поможет избежать путаницы.
С помощью приложения также можно проверять документы на наличие аббревиатур. Это удобно для пользователей, работающих с большими объемами информации. Также есть возможность добавить сокращения вручную или загрузить их из CSV-файла или URL.
Основные возможности Acronym Decoder:
- База данных с 3600 аббревиатур из различных областей.
- Быстрый поиск по введенному тексту.
- Функция «Проверка документа».
- Импорт с URL или из локального файла .CSV.
- Возможность управления форматированием при импорте данных.
Англо-русский словарь - словарь с возможностью поиска перевода как русских, так и английскиих слов. Основан на словарях В.К.Мюллера...
Rhymes - бесплатная программа, которая позволит вам легко подобрать рифму, синоним или...
ABBYY Lingvo - включает более 105 общелексических и 115 тематических словарей для перевода 20 языков...
Большой энциклопедический словарь 4.17
Большой энциклопедический словарь русского языка. Включает более 70 000 слов. Вы можете...
WordWeb это мощный англоязычный тезаурус и словарь. Ищет не только сами слова, но и синонимы, антонимы, ближайшие по теме и даже анаграммы....
Электронный словарь Английский МультиЛекс 7.2
Электронный словарь Английский МультиЛекс - это бесплатная версия популярных...
Отзывы о программе Acronym Decoder
Admin
Отзывов о программе Acronym Decoder 1.7.0 пока нет, можете добавить...