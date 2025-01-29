Acronym Decoder — приложение для расшифровки аббревиатур, которые используются в интернете, в сфере технологий, бизнеса и других областях. Содержит обширную базу данных, в которой насчитывается более 3600 аббревиатур. Чтобы найти нужное сокращение достаточно начать вводить его в строку поиска. Программа автоматически отобразит все возможные совпадения, что поможет избежать путаницы.

С помощью приложения также можно проверять документы на наличие аббревиатур. Это удобно для пользователей, работающих с большими объемами информации. Также есть возможность добавить сокращения вручную или загрузить их из CSV-файла или URL.

Основные возможности Acronym Decoder: