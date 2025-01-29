Acronym Decoder для Windows

Описание
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Оценка: 3.72/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Словари
Загрузок (сегодня/всего):0 / 115 | Статистика
Размер:4.43 Мб
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Acronym Decoder — приложение для расшифровки аббревиатур, которые используются в интернете, в сфере технологий, бизнеса и других областях. Содержит обширную базу данных, в которой насчитывается более 3600 аббревиатур. Чтобы найти нужное сокращение достаточно начать вводить его в строку поиска. Программа автоматически отобразит все возможные совпадения, что поможет избежать путаницы.

С помощью приложения также можно проверять документы на наличие аббревиатур. Это удобно для пользователей, работающих с большими объемами информации. Также есть возможность добавить сокращения вручную или загрузить их из CSV-файла или URL.

Основные возможности Acronym Decoder:

  • База данных с 3600 аббревиатур из различных областей.
  • Быстрый поиск по введенному тексту.
  • Функция «Проверка документа».
  • Импорт с URL или из локального файла .CSV.
  • Возможность управления форматированием при импорте данных.
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