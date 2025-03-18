Commodore Repair Toolbox для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2025 March 16 Beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HovKlan-DH
|Категория:
|Компьютер, софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46.45 Мб
|СКАЧАТЬ
Commodore Repair Toolbox — специализированная программа для ретро-энтузиастов, коллекционеров и любителей, в которой собрана техническая документация для диагностики и ремонта старинных компьютеров Commodore и их периферийных устройств. В базе данных приложения собраны подробные схемы и техническая документация, что помогает в диагностике и ремонте. Commodore Repair Toolbox дает возможность добавлять собственных схемы и данные, если информация о них отсутствуют в базе.
Основные возможности Commodore Repair Toolbox:
- Доступ к технической документации для ремонта и диагностики компьютеров Commodore и периферийных устройств.
- Возможность выбирать масштаб схем, чтобы дает возможность детально рассмотреть компоненты.
- Позволяет добавлять собственные схемы и данные для устройств или компонентов.
- Простой интерфейс, широкий выбор категорий и компонентов.
Эта книга полностью посвящена продукту Sound Forge компании Sonic Foundry....
BIOS Setup - Полный сборник описаний опций BIOS Setup, собранный из разных источников....
Твики реестра - здесь собраны твики настроек ПО и операционной системы, хранящиеся в системном реестре. Твики позволяют автоматизировать настройку ОС...
Справочник по реестру Windows август 2011
Справочник по реестру Windows - справочник по реестру Windows. Существует множество различных...
Секреты супер хакера - Русский перевод книги Дэниса Ферри. Книга написана довольно давно, но 90% информации в ней не потеряло своей актуальности...
Учебник по созданию сайтов 1.0
Учебник по созданию сайтов......
Отзывы о программе Commodore Repair Toolbox
Admin
Отзывов о программе Commodore Repair Toolbox 2025 March 16 Beta пока нет, можете добавить...