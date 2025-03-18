Commodore Repair Toolbox — специализированная программа для ретро-энтузиастов, коллекционеров и любителей, в которой собрана техническая документация для диагностики и ремонта старинных компьютеров Commodore и их периферийных устройств. В базе данных приложения собраны подробные схемы и техническая документация, что помогает в диагностике и ремонте. Commodore Repair Toolbox дает возможность добавлять собственных схемы и данные, если информация о них отсутствуют в базе.

Основные возможности Commodore Repair Toolbox: