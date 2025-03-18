Commodore Repair Toolbox для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2025 March 16 Beta | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Компьютер, софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:46.45 Мб
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Commodore Repair Toolbox — специализированная программа для ретро-энтузиастов, коллекционеров и любителей, в которой собрана техническая документация для диагностики и ремонта старинных компьютеров Commodore и их периферийных устройств. В базе данных приложения собраны подробные схемы и техническая документация, что помогает в диагностике и ремонте. Commodore Repair Toolbox дает возможность добавлять собственных схемы и данные, если информация о них отсутствуют в базе. 

Основные возможности Commodore Repair Toolbox: 

  • Доступ к технической документации для ремонта и диагностики компьютеров Commodore и периферийных устройств. 
  • Возможность выбирать масштаб схем, чтобы дает возможность детально рассмотреть компоненты. 
  • Позволяет добавлять собственные схемы и данные для устройств или компонентов. 
  • Простой интерфейс, широкий выбор категорий и компонентов. 
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