Astel для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eray Türkay
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.03 Мб
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Astel — программа, которая помогает повысить уровень безопасности персональных данных, предоставляет надёжные инструменты управления паролями и минимизации рисков, связанных с фишингом, вредоносными программами и атаками с методами перебора паролей.
Astel дает возможность организованно и безопасно хранить свои логины, пароли и другие конфиденциальные данные, отслеживать время последнего обновления пароля и использовать встроенный генератор паролей для создания уникальных и сложных комбинаций. Вся информация, включая пароли и заметки, хранится в зашифрованной базе данных, доступ к которой возможен только через специальный ключ.
Основные возможности Astel:
-
Безопасно хранит логины, пароли и адреса сайтом.
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Генерирует надёжные пароли с контролем длины, сложности и требований.
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Шифрует всю базу данных паролей с помощью специального ключа.
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Отображает временя последнего изменения пароля.
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Минимизирует риски, связанные с взломами методом брутфорса.
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Предлагает удобный табличный интерфейс без всплывающих окон.
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Подходит для использования в личных и профессиональных целях.
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Независит от браузеров и встроенных в них менеджеров паролей.
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