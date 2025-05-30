Astel для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:24.12 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Пароли
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Размер:2.03 Мб
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Astel — программа, которая помогает повысить уровень безопасности персональных данных, предоставляет  надёжные инструменты управления паролями и минимизации рисков, связанных с фишингом, вредоносными программами и атаками с методами перебора паролей.

Astel дает возможность организованно и безопасно хранить свои логины, пароли и другие конфиденциальные данные, отслеживать время последнего обновления пароля и использовать встроенный генератор паролей для создания уникальных и сложных комбинаций. Вся информация, включая пароли и заметки, хранится в зашифрованной базе данных, доступ к которой возможен только через специальный ключ.

Основные возможности Astel:

  • Безопасно хранит логины, пароли и адреса сайтом.

  • Генерирует надёжные пароли с контролем длины, сложности и требований.

  • Шифрует всю базу данных паролей с помощью специального ключа.

  • Отображает временя последнего изменения пароля.

  • Минимизирует риски, связанные с взломами методом брутфорса.

  • Предлагает удобный табличный интерфейс без всплывающих окон.

  • Подходит для использования в личных и профессиональных целях.

  • Независит от браузеров и встроенных в них менеджеров паролей.

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