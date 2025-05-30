Astel — программа, которая помогает повысить уровень безопасности персональных данных, предоставляет надёжные инструменты управления паролями и минимизации рисков, связанных с фишингом, вредоносными программами и атаками с методами перебора паролей.

Astel дает возможность организованно и безопасно хранить свои логины, пароли и другие конфиденциальные данные, отслеживать время последнего обновления пароля и использовать встроенный генератор паролей для создания уникальных и сложных комбинаций. Вся информация, включая пароли и заметки, хранится в зашифрованной базе данных, доступ к которой возможен только через специальный ключ.

Основные возможности Astel: