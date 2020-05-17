Cross+A для Windows

Cross+A 8.60

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Описание Cross+A 8.60Описание   Скачать Cross+A 8.60СКАЧАТЬ (19,51 Мб) Скриншоты Cross+A 8.60Скриншоты (5)   Статистика Cross+A 8.60Статистика   Отзывы о Cross+A 8.60Отзывы (7)  
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4.44 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Cross+A - программа предназначена для решения кроссвордов, сканвордов, криптарифмов, судоку и японских кроссвордов (черно-белых и многоцветных нонограмм), а также для поиска анаграмм, словосочетаний, цепочек слов и метаграмм.

Программа Cross+A использует базу данных, содержащую более 95000 слов с описаниями. Базу данных можно редактировать: добавлять слова, удалять, изменять описания (доступна проверка правописания). Пользователь может импортировать (вставлять) в базу программы слова из своих текстовых файлов, а также создавать собственные базы слов.

Помимо этого, Cross+A включает в себя графический редактор для создания японских кроссвордов.

Cross+A
Cross+A
Cross+A
Cross+A
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 690 руб.
Ограничение в работе программыДля поиска и просмотра только слова из шести букв
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 13 287
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКроссворды - Коды, Cheats
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Отзывы о программе Cross+A

SSD про Cross+A 8.52 [02-03-2019]

ОЙ, был не прав)) нашел бесплатное решение япошек) простите меня пожалуйста, я так больше не буду)) мой предыдущий отзыв не печатайте пожалуйста)
2 | 2 | Ответить

SSD про Cross+A 8.52 [02-03-2019]

Все понимаю, что проделана огромная работа, программа наверно вылизана (так и не смог опробовать даже пробную версию, потому что ее нет)
НО МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ, безумно огромная цена. Пусть хотя бы можно было купить часть программы по модулям, нужны мне только японцы, то и куплю ту часть где только японские кроссы. и дешевле и беру только то что мне надо, не переплачивая за бесполезную байду
2 | 2 | Ответить

пупкин про Cross+A 8.15 [19-10-2011]

я как настоящий москаль люблю халяву. качаю только с кряком
6 | 5 | Ответить

Владимир [mobyty@ukr.net] про Cross+A 6.13 [18-03-2010]

Мне нравится, хорошая программа. Я сам программист, могу оценить качественный программный продукт.
2 | 3 | Ответить

Вов4ик про Cross+A 6.13 [15-12-2009]

Очень полезная программа, по адекватной цене. Купил и не жалею.
2 | 2 | Ответить

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