Cross+A - программа предназначена для решения кроссвордов, сканвордов, криптарифмов, судоку и японских кроссвордов (черно-белых и многоцветных нонограмм), а также для поиска анаграмм, словосочетаний, цепочек слов и метаграмм.

Программа Cross+A использует базу данных, содержащую более 95000 слов с описаниями. Базу данных можно редактировать: добавлять слова, удалять, изменять описания (доступна проверка правописания). Пользователь может импортировать (вставлять) в базу программы слова из своих текстовых файлов, а также создавать собственные базы слов.

Помимо этого, Cross+A включает в себя графический редактор для создания японских кроссвордов.