Cross+A - программа предназначена для решения кроссвордов, сканвордов, криптарифмов, судоку и японских кроссвордов (черно-белых и многоцветных нонограмм), а также для поиска анаграмм, словосочетаний, цепочек слов и метаграмм.
Программа Cross+A использует базу данных, содержащую более 95000 слов с описаниями. Базу данных можно редактировать: добавлять слова, удалять, изменять описания (доступна проверка правописания). Пользователь может импортировать (вставлять) в базу программы слова из своих текстовых файлов, а также создавать собственные базы слов.
Помимо этого, Cross+A включает в себя графический редактор для создания японских кроссвордов.
Каталог вопросов и ответов - программа для любителей разгадывать кроссворды, сканворды и прочие головоломки
Отзывы о программе Cross+A
SSD про Cross+A 8.52 [02-03-2019]
ОЙ, был не прав)) нашел бесплатное решение япошек) простите меня пожалуйста, я так больше не буду)) мой предыдущий отзыв не печатайте пожалуйста) 2 | 2 | Ответить
SSD про Cross+A 8.52 [02-03-2019]
Все понимаю, что проделана огромная работа, программа наверно вылизана (так и не смог опробовать даже пробную версию, потому что ее нет)
НО МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ, безумно огромная цена. Пусть хотя бы можно было купить часть программы по модулям, нужны мне только японцы, то и куплю ту часть где только японские кроссы. и дешевле и беру только то что мне надо, не переплачивая за бесполезную байду 2 | 2 | Ответить
пупкин про Cross+A 8.15 [19-10-2011]
я как настоящий москаль люблю халяву. качаю только с кряком 6 | 5 | Ответить
Владимир [mobyty@ukr.net] про Cross+A 6.13 [18-03-2010]
Мне нравится, хорошая программа. Я сам программист, могу оценить качественный программный продукт. 2 | 3 | Ответить
Вов4ик про Cross+A 6.13 [15-12-2009]
Очень полезная программа, по адекватной цене. Купил и не жалею. 2 | 2 | Ответить