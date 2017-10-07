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Checkers Free для iOS

Checkers Free 2.60 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Checkers Free 2.60 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Checkers Free 2.60 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (72.5 Мб) Скриншоты Checkers Free 2.60 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Checkers Free 2.60 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Checkers Free 2.60 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
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Checkers Free - искали бесплатные шашки для iPhone? Вы их нашли. В шашки можно сыграть как против компьютера так и против реального соперника, можно посмотреть как компьютер сам с собой сыграет в шашки.

Эти шашки бесплатные, поэтому уровень сложности игры только 1.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Checkers Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 083
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные - Логические - Шахматы, шашки
 Программа Checkers Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Checkers Free

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