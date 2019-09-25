Программы для iOS » Игры » Настольные » Checkers Free 2.66 для iPhone, iPad, iPod
Checkers Free для iOS

Checkers Free 2.66 для iPhone, iPad, iPod

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Checkers Free 2.66 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Checkers Free 2.66 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (89.5 Мб) Скриншоты Checkers Free 2.66 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Checkers Free 2.66 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Checkers Free 2.66 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Checkers Free - искали бесплатные шашки для iPhone? Вы их нашли. В шашки можно сыграть как против компьютера так и против реального соперника, можно посмотреть как компьютер сам с собой сыграет в шашки.

Эти шашки бесплатные, поэтому уровень сложности игры только 1.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Checkers Free
Checkers Free
Checkers Free
Checkers Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 183
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные - Логические - Шахматы, шашки
ТОП-сегодня раздела "Настольные"
 

Найди слова 1.2.5 для iPhone, iPad

Головоломка для iOS-устройств, в которой игроку необходимо искать и выделять слова среди хаотически расположенных букв. За найденные слова начисляются баллы, которые

Checkers Free для iPhone, iPad, iPod

Checkers Free - искали бесплатные шашки для iPhone? Вы их нашли. В шашки можно сыграть как против компьютера так и против реального соперника, можно посмотреть как

Слова из слова 1.0.4 для iPhone, iPad

Увлекательная головоломка для мобильных iOS-устройств, в которой игроку необходимо составлять слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть

Морской Бой для iPhone, iPad

Морской Бой - интерпретация популярнейшей настольной игры, в которой два участника по очереди наносят бомбовые удары по кораблям противника

скачать Adguard

Отзывы о программе Checkers Free

Admin

Отзывов о программе Checkers Free 2.66 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 