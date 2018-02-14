Digital Clock-7 2.02 Digital Clock-7 - скринсейвер, который отображает на рабочем столе текущее время в стиле семисегментных индикаторов ORT Clock 1.0 ORT Clock - бесплатный скринсэйвер со стилизованными часами ОРТ Заставка Часы Россия 2.1 Заставка Часы Россия - бесплатный скринсейвер для истинных патриотов в виде часов с гербом России - двуглавым орлом. На заднем плане очертание границ страны и

Fliqlo Screensaver 1.3.3 Fliqlo Screensaver - хранитель экрана в виде часов в так называемом стиле "Pata-Pata". Такие часы вы можете очень часто наблюдать в голливудских фильмах, например Gerz Clock 2.4 Gerz Clock - Gerz Clock - скринсейвер в виде часов ОРТ, НТВ и др. При наличии соединения с интернет, выводит на экран пользователя и постоянно обновляет прогноз The Lost Watch II 3D Screensaver 1.0.0.4 The Lost Watch II - золотые часы на дне реки сверкают на солнце. Никто не заводит их, но они не перестают ходить уже сотни лет, привлекая внимание маленьких