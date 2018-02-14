Программы для Windows » Скринсейверы » Часы » Mechanical Clock 3D Screensaver 1.3
Mechanical Clock 3D Screensaver для Windows

Mechanical Clock 3D Screensaver 1.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Mechanical Clock 3D Screensaver 1.3Описание   Скачать Mechanical Clock 3D Screensaver 1.3СКАЧАТЬ (16,32 Мб) Скриншоты Mechanical Clock 3D Screensaver 1.3Скриншоты (2)   Статистика Mechanical Clock 3D Screensaver 1.3Статистика   Отзывы о Mechanical Clock 3D Screensaver 1.3Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.45 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mechanical Clock 3D Screensaver - скринсейвер и анимированные обои на рабочий стол.

Всегда хотели понять, как работают часы? Мечтаете хоть раз заглянуть внутрь? Установите этот роскошный, очень реалистичный скринсейвер и вы это увидите.

Все механизмы настроены на удивительную синхронность. Имеют замысловатый дизайн типичный для швейцарских часов 18 века.

Часы показывают реальное компьютерное время.

Что нового в Mechanical Clock 3D Screensaver 1.3?
  • теперь это не только скринсейвер, а и анимированные обои на рабочий стол
Скриншоты Mechanical Clock 3D Screensaver:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 99 руб.
Ограничение в работе программыNag screen после 90 секунд
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 487
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧасы
ТОП-сегодня раздела "Часы"
 

Digital Clock-7 2.02

Digital Clock-7 - скринсейвер, который отображает на рабочем столе текущее время в стиле семисегментных индикаторов

ORT Clock 1.0

ORT Clock - бесплатный скринсэйвер со стилизованными часами ОРТ

Заставка Часы Россия 2.1

Заставка Часы Россия - бесплатный скринсейвер для истинных патриотов в виде часов с гербом России - двуглавым орлом. На заднем плане очертание границ страны и

Fliqlo Screensaver 1.3.3

Fliqlo Screensaver - хранитель экрана в виде часов в так называемом стиле "Pata-Pata". Такие часы вы можете очень часто наблюдать в голливудских фильмах, например

Gerz Clock 2.4

Gerz Clock - Gerz Clock - скринсейвер в виде часов ОРТ, НТВ и др. При наличии соединения с интернет, выводит на экран пользователя и постоянно обновляет прогноз

The Lost Watch II 3D Screensaver 1.0.0.4

The Lost Watch II - золотые часы на дне реки сверкают на солнце. Никто не заводит их, но они не перестают ходить уже сотни лет, привлекая внимание маленьких

скачать Adguard

Отзывы о программе Mechanical Clock 3D Screensaver

No_Name про Mechanical Clock 3D Screensaver 1.1 [10-06-2012]

Часики просто прелесть)
Очень довольна^.^
| | Ответить

Alexey про Mechanical Clock 3D Screensaver 1.1 [27-01-2010]

Класненькие часы. скачал
| | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 