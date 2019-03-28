Animated Screensaver Maker для Windows

Animated Screensaver Maker 4.4.14

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Описание Animated Screensaver Maker 4.4.14Описание   Скачать Animated Screensaver Maker 4.4.14СКАЧАТЬ (22,94 Мб) Скриншоты Animated Screensaver Maker 4.4.14Скриншоты (1)   Статистика Animated Screensaver Maker 4.4.14Статистика   Отзывы о Animated Screensaver Maker 4.4.14Отзывы (1)  
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4.13 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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Animated Screensaver Maker - набор инструментов, позволяющих быстро и легко создавать из любых изображений потрясающие анимированные заставки. Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно добавлять реалистичные эффекты анимации (сцены с огнем, водой, оптические эффекты и многое другое). Также имеется возможность регулировать настройки анимационных эффектов.

Поддерживаются все наиболее популярные графические форматы (GIF, JPEG, BMP, TGA и др.). Готовую заставку можно сохранить в формате *.SCR или сразу же установить в качестве скринсейвера.

Animated Screensaver Maker
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $26.77
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 10 459
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация - Скринсейверы
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Отзывы о программе Animated Screensaver Maker

Вадик про Animated Screensaver Maker 4.3.7 [15-07-2017]

Не стоит качать. Простой и не рабочий интерфейс. Нет возможности подгружать библиотеки изображений: каждый фал необходимо прописывать в ручную. Если вы хотите насладиться качественной заставкой, состоящей из множества слайдов - вам точно не эта программа нужна.
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