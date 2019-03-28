Animated Screensaver Maker - набор инструментов, позволяющих быстро и легко создавать из любых изображений потрясающие анимированные заставки. Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно добавлять реалистичные эффекты анимации (сцены с огнем, водой, оптические эффекты и многое другое). Также имеется возможность регулировать настройки анимационных эффектов.

Поддерживаются все наиболее популярные графические форматы (GIF, JPEG, BMP, TGA и др.). Готовую заставку можно сохранить в формате *.SCR или сразу же установить в качестве скринсейвера.