е-Ценник для Windows

е-Ценник 3.0.1.18

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Описание е-Ценник 3.0.1.18Описание   Скачать е-Ценник 3.0.1.18СКАЧАТЬ (11,73 Мб) Скриншоты е-Ценник 3.0.1.18Скриншоты (3)   Статистика е-Ценник 3.0.1.18Статистика   Отзывы о е-Ценник 3.0.1.18Отзывы (5)  
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4.01 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.01 из 5
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е-Ценник - специализированная программа для печати ценников и этикеток. Позволяет осуществлять ведение справочника товаров и учет прайс-листов.

Основные возможности программы:

  • Ведение справочника товаров и прайс-листов
    «е-Ценник» позволяет автоматизировать процесс ведения справочника товаров, включая хранение данных по товарам, поиск и сортировка товаров в справочнике. На основе данных справочника товаров создаются прайс-листы. Программа обеспечивает работу как с одним – текущим прайс-листом, так и с множеством прайс-листов, сохранная данные прайс-листов в файлах.
  • Контроль цен в прайс-листах
    Система обеспечивает контроль актуальности цен в прайс-листах. Например, если текущая цена в справочнике товаров отличается от цены в прайс-листе, то такой товар будет подсвечен, как товар с несоответствующей ценой. Это позволяет избежать ошибок при формировании цены на товар.
  • Печать нескольких ценников на один товар
    Программа позволяет указать в прайс-листе, сколько ценников печатать на каждый товар.
  • Усовершенствованный механизм печати
    «е-Ценник» обладает усовершенствованным механизмом печати отчетов, что позволяет в автоматическом режиме подбирать оптимальный размер шрифта в зависимости от объема текста печатаемого на ценнике или этикетке. Это обеспечивает возможность создания максимально информативных ценников с использованием крупных шрифтов для печати цены на товар, наименования и другой важной информации.
  • Печать различных форматов ценников
    Программа позволяет осуществлять печать различных форматов ценников, этикеток и подобных документов. В базовую поставку программы входит набор ценников различных размеров и стилей оформления. Кроме этого, существует возможность создания дополнительных шаблонов ценников оригинального дизайна, в соответствии с требованиями заказчика. На ценниках возможно размещение графических изображений, логотипов и штрих-кодов.
  • Интеграция с другими программными продуктами
    «е-Ценник» позволяет осуществлять загрузку данных справочников из других систем. Данные по прайс-листам хранятся в общепринятом формате XML, что обеспечивает интеграцию c другими программными продуктами, включая возможность импорта из электронных таблиц MS Excel.
Что нового в е-Ценник 3.0.1.18?
  • Новая версия"е-Ценник" полностью адаптирована для работы в современных операционных системах Microsoft, включая Windows 10.
  • В новой версии переработан механизм сохранения данных, что максимально увеличивает надежность программы при аварийном или небезопасном выключении компьютера.
  • В состав программы включен новый набор универсальных шаблонов ценников с обновленным дизайном и улучшенным механизмом масштабирования печати цены.
  • Кроме того, новая версия программы "е-Ценник" получила обновленный интерфейс и ряд функциональных улучшений.
Скриншоты е-Ценник:

Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программы35 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 28 811
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКасса, чеки, ценники - Торговля
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Отзывы о программе е-Ценник

Анастасия про е-Ценник 3.0.1.17 [15-06-2017]

Здравствуйте, как вводить сумму с копейками например 159.50 ? Какой разделяющий знак нужен?
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Андрей про е-Ценник 2.0.1.20 [23-08-2016]

Работаем. Нравится.
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Артем про е-Ценник 2.0.1.20 [20-12-2015]

Полная ***** эти 35 запусков! Сделали бы нормальную бесплатную!
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татьяна про е-Ценник 2.0.1.20 [09-11-2015]

программа бесплатна на 35 запусков. Далее надо покупать лицензию! 1250р на 1 год.
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Владимир про е-Ценник 2.0.1.20 [28-04-2011]

Программа - хлам. Не стоит своих денег!
Так еще шаблоны платные..маразм
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