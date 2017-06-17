е-Ценник - специализированная программа для печати ценников и этикеток. Позволяет осуществлять ведение справочника товаров и учет прайс-листов.
Основные возможности программы:
Ведение справочника товаров и прайс-листов
«е-Ценник» позволяет автоматизировать процесс ведения справочника товаров, включая хранение данных по товарам, поиск и сортировка товаров в справочнике. На основе данных справочника товаров создаются прайс-листы. Программа обеспечивает работу как с одним – текущим прайс-листом, так и с множеством прайс-листов, сохранная данные прайс-листов в файлах.
Контроль цен в прайс-листах
Система обеспечивает контроль актуальности цен в прайс-листах. Например, если текущая цена в справочнике товаров отличается от цены в прайс-листе, то такой товар будет подсвечен, как товар с несоответствующей ценой. Это позволяет избежать ошибок при формировании цены на товар.
Печать нескольких ценников на один товар
Программа позволяет указать в прайс-листе, сколько ценников печатать на каждый товар.
Усовершенствованный механизм печати
«е-Ценник» обладает усовершенствованным механизмом печати отчетов, что позволяет в автоматическом режиме подбирать оптимальный размер шрифта в зависимости от объема текста печатаемого на ценнике или этикетке. Это обеспечивает возможность создания максимально информативных ценников с использованием крупных шрифтов для печати цены на товар, наименования и другой важной информации.
Печать различных форматов ценников
Программа позволяет осуществлять печать различных форматов ценников, этикеток и подобных документов. В базовую поставку программы входит набор ценников различных размеров и стилей оформления. Кроме этого, существует возможность создания дополнительных шаблонов ценников оригинального дизайна, в соответствии с требованиями заказчика. На ценниках возможно размещение графических изображений, логотипов и штрих-кодов.
Интеграция с другими программными продуктами
«е-Ценник» позволяет осуществлять загрузку данных справочников из других систем. Данные по прайс-листам хранятся в общепринятом формате XML, что обеспечивает интеграцию c другими программными продуктами, включая возможность импорта из электронных таблиц MS Excel.
Что нового в е-Ценник 3.0.1.18?
Новая версия"е-Ценник" полностью адаптирована для работы в современных операционных системах Microsoft, включая Windows 10.
В новой версии переработан механизм сохранения данных, что максимально увеличивает надежность программы при аварийном или небезопасном выключении компьютера.
В состав программы включен новый набор универсальных шаблонов ценников с обновленным дизайном и улучшенным механизмом масштабирования печати цены.
Кроме того, новая версия программы "е-Ценник" получила обновленный интерфейс и ряд функциональных улучшений.