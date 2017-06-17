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5 е-Ценник - специализированная программа для печати ценников и этикеток. Позволяет осуществлять ведение справочника товаров и учет прайс-листов.



Основные возможности программы: Ведение справочника товаров и прайс-листов

«е-Ценник» позволяет автоматизировать процесс ведения справочника товаров, включая хранение данных по товарам, поиск и сортировка товаров в справочнике. На основе данных справочника товаров создаются прайс-листы. Программа обеспечивает работу как с одним – текущим прайс-листом, так и с множеством прайс-листов, сохранная данные прайс-листов в файлах. Контроль цен в прайс-листах

Система обеспечивает контроль актуальности цен в прайс-листах. Например, если текущая цена в справочнике товаров отличается от цены в прайс-листе, то такой товар будет подсвечен, как товар с несоответствующей ценой. Это позволяет избежать ошибок при формировании цены на товар. Печать нескольких ценников на один товар

Программа позволяет указать в прайс-листе, сколько ценников печатать на каждый товар. Усовершенствованный механизм печати

«е-Ценник» обладает усовершенствованным механизмом печати отчетов, что позволяет в автоматическом режиме подбирать оптимальный размер шрифта в зависимости от объема текста печатаемого на ценнике или этикетке. Это обеспечивает возможность создания максимально информативных ценников с использованием крупных шрифтов для печати цены на товар, наименования и другой важной информации. Печать различных форматов ценников

Программа позволяет осуществлять печать различных форматов ценников, этикеток и подобных документов. В базовую поставку программы входит набор ценников различных размеров и стилей оформления. Кроме этого, существует возможность создания дополнительных шаблонов ценников оригинального дизайна, в соответствии с требованиями заказчика. На ценниках возможно размещение графических изображений, логотипов и штрих-кодов. Интеграция с другими программными продуктами

«е-Ценник» позволяет осуществлять загрузку данных справочников из других систем. Данные по прайс-листам хранятся в общепринятом формате XML, что обеспечивает интеграцию c другими программными продуктами, включая возможность импорта из электронных таблиц MS Excel. Что нового в е-Ценник 3.0.1.18?

Новая версия"е-Ценник" полностью адаптирована для работы в современных операционных системах Microsoft, включая Windows 10.

В новой версии переработан механизм сохранения данных, что максимально увеличивает надежность программы при аварийном или небезопасном выключении компьютера.

В состав программы включен новый набор универсальных шаблонов ценников с обновленным дизайном и улучшенным механизмом масштабирования печати цены.

Кроме того, новая версия программы "е-Ценник" получила обновленный интерфейс и ряд функциональных улучшений.