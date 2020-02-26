Штрих-код Комбайн

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5 Barcode Harvester - Превратите свой телефон в беспроводной сканер штрих-кода, терминал сбора данных и удобный инструмент для проведения инвентаризаций. Никаких настроек, передач файлов, ожиданий - всё работает «из коробки». Совместимо с большинством учетных программ и со всеми версиями 1С. Просто установите приложение на телефон и компьютер, и мгновенно считывайте штрих-коды прямо в свою учетную программу. Ключевые особенности Barcode Harvester: Сканер штрих-кода. В этом режиме вы считываете штрих-коды телефоном, он передает их приложению на компьютере, которое в свою очередь отправляет их вашей учетной программе, программа же «думает», что штрих коды ей поступают от подключенного к компьютеру сканера штрих-кода.

Терминал сбора данных - ТСД. Создавайте списки, в них считывайте любое количество штрих кодов, отправляйте списки на рабочий компьютер и выводите их в учетную программу. Быстро и без труда наполняйте любые документы – приходные накладные, инвентаризации, перемещения товаров, крупные реализации.

Инвентаризация. В этом режиме, вы одним «копировать/вставить» создаете «заготовку», с наименованиями номенклатуры, штрих-кодами, учетным количеством, и если нужно ценами. Отправляете «заготовку» на телефон, телефоном считываете штрих-коды, контролируя наименования, количество и цены. После наполнения отправляете документ обратно в компьютер и выводите «фактические» данные в вашу учетную программу, удобным для вас способом.

Совместимость. Если ваша учетная программа может работать с обычным сканером штрих-кода, то она совместима с BARCODE HARVESTER. Только для режима «Инвентаризация», вам необходимо подготовить данные, например в 1С УТ это можно сделать в два клика, при помощи этой обработки.

Считывать штрих коды можно как камерой телефона, так и подключенным по USB сканером штрих-кода (максимальное быстродействие), или же ручным вводом, с удобным поиском.

Автоматическая защита от случайных нажатий и потери данных - подключите к телефону USB сканер, положите телефон в карман, и с максимальной быстротой и комфортом набирайте списки штрих-кодов. При каждом считывании, телефон будет вам «откликаться».

«Клавиатурный вывод» - передача списков в любую учетную программу, программа при этом будет «думать», что штрих-коды считываются с физического сканера, со скоростью до 50 штрих-кодов в секунду.

Все данные передаются через сервера Barcode Harvester, которые находятся в интернете, при этом данные сжимаются и шифруются, обеспечивая высокий уровень безопасности и скорости.

Никаких ограничений на количество. 10000 строк? Да хоть миллион, всё будет быстро и без задержек. Штрих-код Комбайн для Android