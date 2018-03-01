Справочник лекарственных средств - Справочник содержит информацию по 14 тысячам лекарственных средств включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без труда сможете найти лекарства необходимые для лечения указанного Вами заболевания. В базе данных справочника содержится информация по 430 заболеваниям.

В описании каждого лекарства содержатся:

синонимы данного лекарственного средства;

подробное описание;

способ применения;

показания;

противопоказания;

форма выпуска;

входит ли лекарство в перечень льготных лекарств;

способ хранения.

В Справочник лекарственных средств включен список лекарств, входящих в перечень льготных лекарств. Данный перечень утвержден МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В базе данных справочника содержится информация по аптекам и поликлиникам Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кроме этого, присутствует система по поиску лекарств в аптеках через Интернет.