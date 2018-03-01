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Справочник лекарственных средств для Windows

Справочник лекарственных средств 2017.0.0.1

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Описание Справочник лекарственных средств 2017.0.0.1Описание   Скачать Справочник лекарственных средств 2017.0.0.1СКАЧАТЬ (4,15 Мб) Скриншоты Справочник лекарственных средств 2017.0.0.1Скриншоты (9)   Статистика Справочник лекарственных средств 2017.0.0.1Статистика   Отзывы о Справочник лекарственных средств 2017.0.0.1Отзывы (28)  
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  • Рейтинг программы - 3.90 из 5
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Справочник лекарственных средств - Справочник содержит информацию по 14 тысячам лекарственных средств включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без труда сможете найти лекарства необходимые для лечения указанного Вами заболевания. В базе данных справочника содержится информация по 430 заболеваниям.

В описании каждого лекарства содержатся:

  • синонимы данного лекарственного средства;
  • подробное описание;
  • способ применения;
  • показания;
  • противопоказания;
  • форма выпуска;
  • входит ли лекарство в перечень льготных лекарств;
  • способ хранения.

В Справочник лекарственных средств включен список лекарств, входящих в перечень льготных лекарств. Данный перечень утвержден МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В базе данных справочника содержится информация по аптекам и поликлиникам Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кроме этого, присутствует система по поиску лекарств в аптеках через Интернет.

Что нового в Справочник лекарственных средств 2017.0.0.1?
  • База данных пополнена новыми наименованиями лекарственных средств
Скриншоты Справочник лекарственных средств:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 990 руб.)
Ограничение в работе программыописания для первых 30 лекарств
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 72 688
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина - Здоровье
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Отзывы о программе Справочник лекарственных средств

Саша про Справочник лекарственных средств 2012 [11-12-2012]

Гавно а не справочник.. 2008 такой же и те-же препараты,а там уже кряк есть.Это полный отстой!
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re про Справочник лекарственных средств 2008 [09-01-2008]

атсой. нужных лекарств нет. и еще я должен платить за регистрацию. Пусть эти уроды сьедят все таблетки которые там описаны
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IMPERATOP про Справочник лекарственных средств 2007 [04-02-2007]

Может в целом она и хорошая, но выходить пришлось через диспетчера...
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Dmitry про Справочник лекарственных средств 2007 [04-02-2007]

Кому-то возможно и понравилось это творение,
но мне, как врачу очень удивительно когда за
убогий по содержанию справочник ещё и какие-то
деньги "срубить" желают. В тексте за несколько минут просмотра обнаружил более 10 ошибок.
2007 год! супер-справоч
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amid про Справочник лекарственных средств 2007 [29-01-2007]

комп зависает из-за этой программы.а так ничего нового
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