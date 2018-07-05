Password Cracker для Windows

Password Cracker 4.27

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Описание Password Cracker 4.27Описание   Скачать Password Cracker 4.27СКАЧАТЬ (68 Кб) Скриншоты Password Cracker 4.27Скриншоты (2)   Статистика Password Cracker 4.27Статистика   Отзывы о Password Cracker 4.27Отзывы (25)  
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4.12 из 5, всего оценок - 91
  • Рейтинг программы - 4.12 из 5
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Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо неприветливых звездочек видите желанный пароль.

Пароль будет показан в окне Password Cracker в поле "Пароль", и по возможности в поле ввода восстанавливаемого пароля в чужой программе. Для Internet Explorer восстановленный пароль также будет показан во всплывающей подсказке к полю ввода пароля.

Скриншоты Password Cracker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)19 / 144 581
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли - Восстановление данных
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Отзывы о программе Password Cracker

Laniakea про Password Cracker 4.20 [27-04-2017]

A ono sniumaet paroli s Microsoft Word 2010? Dokument v Word zashishon paralem, kotorogo ya zabyl.
4 | 1 | Ответить

Walery про Password Cracker 4.18 [26-01-2017]

У меня гугл хром и виста. Нихрена ничего не показывает. выводит Chrome Legacy Window
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Сергей в ответ Walery про Password Cracker 4.20 [02-03-2017]

В Google проще простого и без программы за звездочками пароль увидеть :) ПКМ на окно с паролем, выбираешь "Просмотреть код", открывается код на данное окошко, ищешь type="password" и меняешь на type="text"..все :)
6 | 4 | Ответить

Вячеслав про Password Cracker 4.17 [03-11-2016]

А под 10 винду есть такой софт,если есть пришлите ссылку t.slawa@mail.ru
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Carc в ответ Вячеслав про Password Cracker 4.18 [04-11-2016]

А Password Cracker прекрасно работает и под Windows 10…
4 | 2 | Ответить

Леся Карнаухов в ответ Carc про Password Cracker 4.18 [12-12-2016]

ничего не работает
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SP про Password Cracker 4.16 [02-09-2016]

про Password Cracker 4.16
Пароль outlook 2007 прекрасно открыл!!!
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TT про Password Cracker 4.14 [03-03-2016]

Team speak - просто название окна показивает
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