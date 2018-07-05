Password Cracker 4.27

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4.12 из 5, всего оценок - 91 Рейтинг программы - 4.12 из 5

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5 Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо неприветливых звездочек видите желанный пароль. Пароль будет показан в окне Password Cracker в поле "Пароль", и по возможности в поле ввода восстанавливаемого пароля в чужой программе. Для Internet Explorer восстановленный пароль также будет показан во всплывающей подсказке к полю ввода пароля.

Скриншоты Password Cracker:

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