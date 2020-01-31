FPS Monitor 5020
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана игры. Больше не нужно переключаться из игры на десктоп или подключать второй
Expert Home 4.5
Expert Home - бесплатное приложение, которое представляет собой домашнюю систему наблюдения. Позволяет осуществлять перехват клавиатуры, создавать снимки экрана по
Keylogger Net 3.5.2.176
Keylogger Net - клавиатурный шпион, который запоминает весь текст, набираемый на клавиатуре, записывает в свой Журнал и отправляет данные на указанный электронный
Sandboxie 5.33.1
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
WirelessKeyView 2.06
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero
64IP Port Scanner 1.2
64IP Port Scanner - шустрая программа для сканирования локального компьютера или любого хоста на наличие открытых портов, которыми смогут воспользоваться для