WirelessKeyView для Windows

WirelessKeyView 2.11

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Описание WirelessKeyView 2.11Описание   Скачать WirelessKeyView 2.11СКАЧАТЬ (109 Кб) Скриншоты WirelessKeyView 2.11Скриншоты (1)   Статистика WirelessKeyView 2.11Статистика   Отзывы о WirelessKeyView 2.11Отзывы (14)  
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4.15 из 5, всего оценок - 40
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
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WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero Configuration, входящей в состав Windows XP, и аналогичной службы "WLAN AutoConfig" в Windows Vista. Ключи можно сохранить в TXT/HTML/XML файл или скопировать в буфер обмена.

Примечание. Пароль для распаковки zip-архива: WKey4567#

WirelessKeyView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)21 / 66 269
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ - Пароли - Wi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе WirelessKeyView

Алексей про WirelessKeyView 2.06 [29-10-2019]

Не получилось. Программа выдает hex-ключи длиной 64 символа, а на Android телефоне можно ввести максимум 63.
2 | 3 | Ответить

Кос про WirelessKeyView 2.05 [18-10-2018]

На windows 10 Pro никакие ключи от вайфая не видит!
4 | 3 | Ответить

гость про WirelessKeyView 2.05 [06-10-2018]

Не работает.
3 | 2 | Ответить

ae2525 про WirelessKeyView 1.76 [02-10-2016]

работает. вводим из строки hex
3 | 13 | Ответить

Дмитрий про WirelessKeyView 1.70 [24-04-2015]

Отличная прога.Всё работает. Большое спасибо
3 | 2 | Ответить

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