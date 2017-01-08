CDBurnerXP - бесплатная программа для записи CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков, с помощью которой можно создавать загрузочные, мультисессионные диски и аудио-CD, а также записывать и создавать ISO-образы. Приложение работает со всеми видами носителей и большинством IDE, USB, Firewire и SCSI приводов. Основные возможности программы:

Отзывы о программе CDBurnerXP Михаил Последнее время и на ХРюше, и на семерке 32-бит exe-шный установщик обновлений не запускается, нормально ставится только msi, причем никаких радикальных изменений или переустановок и железа, и виндозок не было. Дурють, ребята, ох дурють. Хотя в целом прога нормальная.

1 | | Ответить Михаил Эта хрень за номером 4.5.6.5931 которая exe-шная размером 5,4 МБ 32-битная выдает при запуске на XP-шке Runtime error (at 175:172) Failed to expand shell folder constant "commonappdata" , а установщик msi размером 8,7 мб ставится нормально. Чего-то эти дятлы перемудрили! Причем такое безобразие впервые.

1 | | Ответить SEREGA Безопасный ли в ней встроенный рекламный плагин?

Антивирус Касперского определяет в нем следующее not-a-virus:AdWare.Win32.OpenCandy.as

1 | | Ответить Krom SEREGA Этот OpenCandy сейчас поголовно почти в каждой проге. Разработчики пытаются хоть как-то заработать вот и пихают всякую рекламную нехорошесть в свои инсталяхи.

1 | | Ответить вовка нормальная программа ничего не виснет при установке сразу выберите только русский язык а с других галочки уберите и все норм

2 | | Ответить Molla Отличная прога. Спасибо!

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