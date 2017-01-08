CDBurnerXP - бесплатная программа для записи CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков, с помощью которой можно создавать загрузочные, мультисессионные диски и аудио-CD, а также записывать и создавать ISO-образы. Приложение работает со всеми видами носителей и большинством IDE, USB, Firewire и SCSI приводов.
Основные возможности программы:
Запись любых данных на CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM/BD/HD-DVD, включая двухслойные носители;
Запись аудио-дисков из mp3, wav, ogg, flac и wma файлов;
Копирование дисков с данными;
Создание и запись ISO-файлов;
Преобразование nrg и bin файлов в ISO;
Создание загрузочных дисков;
Автоматическая проверка данных после записи;
Запись на лету с встроенной защитой опустошения буфера;
Создание загрузочных дисков;
Информация о приводе и диске;
Печать обложек для аудио-дисков и дисков с данными;
Интеграция LightScribe;
Поддержка командной строки;
Поддержка большинства IDE, USB, Firewire и SCSI приводов;
Последнее время и на ХРюше, и на семерке 32-бит exe-шный установщик обновлений не запускается, нормально ставится только msi, причем никаких радикальных изменений или переустановок и железа, и виндозок не было. Дурють, ребята, ох дурють. Хотя в целом прога нормальная. 1 | | Ответить
Михаил про CDBurnerXP 4.5.6.5931 [28-01-2016]
Эта хрень за номером 4.5.6.5931 которая exe-шная размером 5,4 МБ 32-битная выдает при запуске на XP-шке Runtime error (at 175:172) Failed to expand shell folder constant "commonappdata" , а установщик msi размером 8,7 мб ставится нормально. Чего-то эти дятлы перемудрили! Причем такое безобразие впервые. 1 | | Ответить
SEREGA про CDBurnerXP 4.5.6.5931 [12-11-2015]
Безопасный ли в ней встроенный рекламный плагин?
Антивирус Касперского определяет в нем следующее not-a-virus:AdWare.Win32.OpenCandy.as 1 | | Ответить
Krom в ответ SEREGA про CDBurnerXP 4.5.6.5931 [12-11-2015]
Этот OpenCandy сейчас поголовно почти в каждой проге. Разработчики пытаются хоть как-то заработать вот и пихают всякую рекламную нехорошесть в свои инсталяхи. 1 | | Ответить
вовка про CDBurnerXP 4.5.6.5844 [04-11-2015]
нормальная программа ничего не виснет при установке сразу выберите только русский язык а с других галочки уберите и все норм 2 | | Ответить