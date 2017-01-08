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CDBurnerXP для Windows

CDBurnerXP 4.5.7.6499

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Описание CDBurnerXP 4.5.7.6499Описание   Скачать CDBurnerXP 4.5.7.6499СКАЧАТЬ (5,94 Мб) Скриншоты CDBurnerXP 4.5.7.6499Скриншоты (9)   Статистика CDBurnerXP 4.5.7.6499Статистика   Отзывы о CDBurnerXP 4.5.7.6499Отзывы (71)  
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4.59 из 5, всего оценок - 144
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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CDBurnerXP - бесплатная программа для записи CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков, с помощью которой можно создавать загрузочные, мультисессионные диски и аудио-CD, а также записывать и создавать ISO-образы. Приложение работает со всеми видами носителей и большинством IDE, USB, Firewire и SCSI приводов.

Основные возможности программы:

  • Запись любых данных на CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM/BD/HD-DVD, включая двухслойные носители;
  • Запись аудио-дисков из mp3, wav, ogg, flac и wma файлов;
  • Копирование дисков с данными;
  • Создание и запись ISO-файлов;
  • Преобразование nrg и bin файлов в ISO;
  • Создание загрузочных дисков;
  • Автоматическая проверка данных после записи;
  • Запись на лету с встроенной защитой опустошения буфера;
  • Создание загрузочных дисков;
  • Информация о приводе и диске;
  • Печать обложек для аудио-дисков и дисков с данными;
  • Интеграция LightScribe;
  • Поддержка командной строки;
  • Поддержка большинства IDE, USB, Firewire и SCSI приводов;
  • Мультиязычный интерфейс.
Скриншоты CDBurnerXP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)69 / 131 310
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Копирование - Образы дисков
 Программа CDBurnerXP отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе CDBurnerXP

Михаил про CDBurnerXP 4.5.6.6059 [19-03-2016]

Последнее время и на ХРюше, и на семерке 32-бит exe-шный установщик обновлений не запускается, нормально ставится только msi, причем никаких радикальных изменений или переустановок и железа, и виндозок не было. Дурють, ребята, ох дурють. Хотя в целом прога нормальная.
1 | | Ответить

Михаил про CDBurnerXP 4.5.6.5931 [28-01-2016]

Эта хрень за номером 4.5.6.5931 которая exe-шная размером 5,4 МБ 32-битная выдает при запуске на XP-шке Runtime error (at 175:172) Failed to expand shell folder constant "commonappdata" , а установщик msi размером 8,7 мб ставится нормально. Чего-то эти дятлы перемудрили! Причем такое безобразие впервые.
1 | | Ответить

SEREGA про CDBurnerXP 4.5.6.5931 [12-11-2015]

Безопасный ли в ней встроенный рекламный плагин?
Антивирус Касперского определяет в нем следующее not-a-virus:AdWare.Win32.OpenCandy.as
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Krom в ответ SEREGA про CDBurnerXP 4.5.6.5931 [12-11-2015]

Этот OpenCandy сейчас поголовно почти в каждой проге. Разработчики пытаются хоть как-то заработать вот и пихают всякую рекламную нехорошесть в свои инсталяхи.
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вовка про CDBurnerXP 4.5.6.5844 [04-11-2015]

нормальная программа ничего не виснет при установке сразу выберите только русский язык а с других галочки уберите и все норм
2 | | Ответить

Molla про CDBurnerXP 4.5.6.5844 [25-10-2015]

Отличная прога. Спасибо!
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