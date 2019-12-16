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Nero Burning ROM для Windows

Nero Burning ROM 22.0.00500

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Описание Nero Burning ROM 22.0.00500Описание   Скачать Nero Burning ROM 22.0.00500СКАЧАТЬ (174,15 Мб) Скриншоты Nero Burning ROM 22.0.00500Скриншоты (5)   Статистика Nero Burning ROM 22.0.00500Статистика   Отзывы о Nero Burning ROM 22.0.00500Отзывы (13)  
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4.19 из 5, всего оценок - 199
  • Рейтинг программы - 4.19 из 5
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Nero Burning ROM - не требующий особого представления программный продукт от известной немецкой компании Nero AG, который предназначен для прожига CD/DVD и Blu-ray дисков. Поддерживаются все типы приводов и оптических носителей, а также присутствует возможность наносить изображения на поверхность диска при помощи технологии LightScribe, шифровать персональные данный при записи за счет использования SecurDisc, и включены инструменты для перекодирования аудио.

Ключевые особенности:

  • Поддержка всех типов оптических носителей (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM, DVD±R DL, BD-R, BD-RE, BD-R DL, BD-RE DL и др.).
  • Поддержка всех типов приводов.
  • Поддержка чтения и записи образов ISO.
  • Поддержка технологии нанесения изображений LabelFlash и LightScribe.
  • Возможность копирования CD/DVD дисков.
  • Создание аудио CD- и видео DVD-дисков.
  • Возможность создания загрузочных дисков.
  • Шифрование персональных данных при записи за счет использования SecurDisc.
  • Наличие инструментов для перекодирования аудио.
  • Стирание перезаписываемых дисков.
Nero Burning ROM
Nero Burning ROM
Nero Burning ROM
Nero Burning ROM
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 49.99 евро
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)18 / 258 368
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Копирование
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Отзывы о программе Nero Burning ROM

ууцпп про Nero Burning ROM 2018 1.10.0.14 [21-06-2019]

отстой полный. неро испортили
2 | 2 | Ответить

sham про Nero Burning ROM 2018 1.10.0.14 [03-01-2019]

нарезать что более 100 мб неполучится-говно а не программа
2 | 5 | Ответить

Milalala про Nero Burning ROM 2018 1.10.0.14 [02-09-2018]

Хорошо загрузилась и установилась, но когда дошло до дела не записывает больше чем 100мб. Напоминает о пробной версии и что нужно купить весь пакет. \ Спасибо
12 | 4 | Ответить

Вадим про Nero Burning ROM 18.0.16000 [17-04-2017]

В winХР у меня написало что не найден компонент bcript.dll и вылетело
7 | 4 | Ответить

дед про Nero Burning ROM 2016 30.06.2016 [19-12-2016]

я люблю софтпортал
2 | 2 | Ответить

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