UltraISO 9.7.2.3561 UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их Nero Burning ROM 22.0.00500 Nero Burning ROM - популярное приложение для прожига CD/DVD/Blu-ray дисков, обладающее поддержкой всех типов приводов и оптических носителей. Присутствует Etcher 1.5.64 Бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, с помощью которого можно быстро и легко записывать на SD карты и USB-диски образы различных форматов, включая ISO,

ImgBurn 2.5.8.0 ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает Nero Standard 2018 1.10.0.9 Nero - одна из самых популярных программ для работы с мультимедиа, с помощью которой можно записывать CD/DVD/Blu-ray диски, редактировать видео, копировать диски, Win32 Disk Imager 1.0.0 Win32 Disk Imager - бесплатная и легкая в эксплуатации утилита, которая позволяет создавать точные копии USB флешек и карт памяти SD, сохранять их в виде IMG файлов,