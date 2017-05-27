Express Burn для Windows

Express Burn 6.11

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Описание Express Burn 6.11Описание   Скачать Express Burn 6.11СКАЧАТЬ (882 Кб) Скриншоты Express Burn 6.11Скриншоты (7)   Статистика Express Burn 6.11Статистика   Отзывы о Express Burn 6.11Отзывы (7)  
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4.70 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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Express Burn - небольшая бесплатная программа для записи данных на CD/DVD/DVD Blu-ray. С помощью приложения можно записать диск с данными, создать Audio CD и Video DVD диски, работать с ISO-образами. Реализованы возможности автоматической настройки скорости записи дисков и создания аудио-дисков без использования дополнительных кодеков. Предусмотрены средства, необходимые для создания обложек записываемых дисков.

Express Burn не перегружена огромным количеством невостребованных и лишних функций, отличается высокой скоростью работы и удобным интерфейсом с поддержкой Drag & Drop.

Особенности Express Burn:

  • Запись Audio CD (импорт из WAV, MP3, WMA, AU, AIFF, RA, OGG, FLAC, AAC и т.д.).
  • Запись Video DVD (импорт AVI, MPG, VOB, ASF, WMV, MP4, OGM, MP4 и т.д.).
  • Запись Data CD/DVD (CD R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, Blu-Ray).
  • Создание, копирование и прожиг ISO-образов.
  • Возможность добавления дополнительных файлов во время записи.
  • Нормализация громкости звука и запись аудио дисков без пауз между треками.
  • Выбор формата для записи DVD-дисков.
  • Поддержка Joliet и CDA форматов.
  • Копирование диска.
  • Возможность предварительного просмотра.
  • Поддержка командной строки для автоматизации и интеграции с другими программами.
Скриншоты Express Burn:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $20.99
Ограничение в работе программыбесплатно для некоммерческого использования доступна запись CD-дисков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)9 / 24 691
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись
ТОП-сегодня раздела "Запись"
 

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Отзывы о программе Express Burn

роман про Express Burn 4.89 [14-10-2015]

Програма просто супер.Ничего лишнего
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Андрей про Express Burn 4.77 [09-03-2015]

Спасибо , что Вы есть www.softportal.com
Спасибо за прогу !!!
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Валерий про Express Burn 4.68 [19-12-2013]

На первый взгляд - простенькая, но какой функционал! А как организован доступ к функциям. Однозначно 5 из 5! Кстати, там же (на сайте авторов) неплохой архиватор, не избалованный излишеством форматов.
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полина про Express Burn 4.65 [15-04-2013]

а мне поонравилось. Удобная вещь. Не одного диска не закасячила. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно.
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Андрей85 про Express Burn 4.40 [27-07-2011]

установил програму - записала фотки, а ни один файл не открывается, только болванку испортил.
кому нужна вообще такая хрень????
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