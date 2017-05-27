Express Burn - небольшая бесплатная программа для записи данных на CD/DVD/DVD Blu-ray. С помощью приложения можно записать диск с данными, создать Audio CD и Video DVD диски, работать с ISO-образами. Реализованы возможности автоматической настройки скорости записи дисков и создания аудио-дисков без использования дополнительных кодеков. Предусмотрены средства, необходимые для создания обложек записываемых дисков.
Express Burn не перегружена огромным количеством невостребованных и лишних функций, отличается высокой скоростью работы и удобным интерфейсом с поддержкой Drag & Drop.
Особенности Express Burn:
Запись Audio CD (импорт из WAV, MP3, WMA, AU, AIFF, RA, OGG, FLAC, AAC и т.д.).
Запись Video DVD (импорт AVI, MPG, VOB, ASF, WMV, MP4, OGM, MP4 и т.д.).
Запись Data CD/DVD (CD R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, Blu-Ray).
Создание, копирование и прожиг ISO-образов.
Возможность добавления дополнительных файлов во время записи.
Нормализация громкости звука и запись аудио дисков без пауз между треками.
Выбор формата для записи DVD-дисков.
Поддержка Joliet и CDA форматов.
Копирование диска.
Возможность предварительного просмотра.
Поддержка командной строки для автоматизации и интеграции с другими программами.
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Спасибо за прогу !!! | | Ответить
Валерий про Express Burn 4.68 [19-12-2013]
На первый взгляд - простенькая, но какой функционал! А как организован доступ к функциям. Однозначно 5 из 5! Кстати, там же (на сайте авторов) неплохой архиватор, не избалованный излишеством форматов. | | Ответить
полина про Express Burn 4.65 [15-04-2013]
а мне поонравилось. Удобная вещь. Не одного диска не закасячила. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. | | Ответить
Андрей85 про Express Burn 4.40 [27-07-2011]
установил програму - записала фотки, а ни один файл не открывается, только болванку испортил.
кому нужна вообще такая хрень???? | | Ответить