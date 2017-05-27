UltraISO 9.6.6.3300 UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их Nero Burning ROM 18.0.16000 Nero Burning ROM - популярное приложение для прожига CD/DVD/Blu-ray дисков, обладающее поддержкой всех типов приводов и оптических носителей. Присутствует BurnAware Free 10.3 BurnAware Free - отличная утилита для прожига CD, DVD и Blu-ray дисков, с помощью которой можно без проблем записывать аудио и видео диски, создавать образы дисков,

ImgBurn 2.5.8.0 ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает Nero 2017 1.10.0.6 Nero - одна из самых популярных программ для работы с мультимедиа, с помощью которой можно записывать CD/DVD/Blu-ray диски, редактировать видео, копировать диски, CDBurnerXP 4.5.7.6623 CDBurnerXP - бесплатная программа для записи CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков, с помощью которой можно создавать загрузочные, мультисессионные диски и аудио-CD, а