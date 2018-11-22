FPS Monitor 4910
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана игры. Больше не нужно переключаться из игры на десктоп или подключать второй
WirelessKeyView 2.05
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero
JETLOGGER 1.9 Build 80327
JETLOGGER - приложение, которое позволяет в максимально полном объеме фиксировать данные о деятельности пользователей за компьютером, сохраняя историю посещенных
Sandboxie 5.26
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
Keylogger Net 3.5.2.176
Keylogger Net - клавиатурный шпион, который запоминает весь текст, набираемый на клавиатуре, записывает в свой Журнал и отправляет данные на указанный электронный
Expert Home 4.5
Expert Home - бесплатное приложение, которое представляет собой домашнюю систему наблюдения. Позволяет осуществлять перехват клавиатуры, создавать снимки экрана по