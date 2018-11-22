WirelessKeyView для Windows

WirelessKeyView 2.06

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Описание WirelessKeyView 2.06Описание   Скачать WirelessKeyView 2.06СКАЧАТЬ (74 Кб) Скриншоты WirelessKeyView 2.06Скриншоты (1)   Статистика WirelessKeyView 2.06Статистика   Отзывы о WirelessKeyView 2.06Отзывы (13)  
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4.20 из 5, всего оценок - 36
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero Configuration, входящей в состав Windows XP, и аналогичной службы "WLAN AutoConfig" в Windows Vista. Ключи можно сохранить в TXT/HTML/XML файл или скопировать в буфер обмена.

Что нового в WirelessKeyView 2.06?
  • Добавлены новые опции командной строки для изменения настроек
Скриншоты WirelessKeyView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 55 722
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ - Пароли - Wi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе WirelessKeyView

Кос про WirelessKeyView 2.05 [18-10-2018]

На windows 10 Pro никакие ключи от вайфая не видит!
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гость про WirelessKeyView 2.05 [06-10-2018]

Не работает.
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ae2525 про WirelessKeyView 1.76 [02-10-2016]

работает. вводим из строки hex
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Дмитрий про WirelessKeyView 1.70 [24-04-2015]

Отличная прога.Всё работает. Большое спасибо
1 | | Ответить

Jalilove про WirelessKeyView 1.70 [01-11-2014]

Все работает. Спасибо. Супер!))
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