StencylWorks - отличный инструмент с помощью которого можно легко создавать двухмерные Flash-игры. Благодаря своей простоте программа доступна для освоения пользователям, не обладающими познаниями в программировании, а для разработчиков со стажем предлагается интерфейс Code Mode (с функцией автозавершения кода), использующий ActionScript 3 API и возможностью подключения внешних редакторов.

В процессе создания игры оформляется игровое пространство, уровни, добавляются игровые персонажи (с выбором их внешнего вида и модели поведения со встроенного каталога), после чего элементы перетаскиваются на поле проекта с помощью Drag-N-Drop. Готовую игру можно опубликовать на веб-сайте или экспортировать в формат SWF.