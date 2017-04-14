Adobe Flash Player 25.0.0.148
Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и приложениям, требующих мультимедийного наполнения, просматривать анимацию и видео
Flash Movie Player 1.5
Flash Movie Player - Программа для проигрывания Flash-файлов. Воспроизводит Flash-файлы форматов SWF, EXE и FMP
Adobe Shockwave Player 12.2.7.197
Adobe (Macromedia) Shockwave Player - плеер для проигрывания Flash роликов. Macromedia Shockwave - это технология, которая позволяет насладиться всеми прелестями интерактивной 3D-графики в интернете
Macromedia Flash Player 8.5 b133 RU
Macromedia Flash Player - Данная программа представляет собой перевод на русский язык последней версии всемирно известного проигрывателя Flash-роликов (SWF-файлов)
iSpring Free 7.1.0.8801
iSpring Free - бесплатная программа для создания Flash-презентаций в PowerPoint. Приложение позволяет создавать онлайн-презентации со вставленными Flash и YouTube-роликами готовые для размещения на вашем блоге или сайте
Flash to Video Encoder Pro 5.2.21
Flash to Video Encoder - Конвертер Flash (.swf) в популярные видео форматы