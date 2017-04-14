StencylWorks для Windows

StencylWorks 3.4.0

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Описание StencylWorks 3.4.0Описание   Скачать StencylWorks 3.4.0СКАЧАТЬ (111,9 Мб) Скриншоты StencylWorks 3.4.0Скриншоты (4)   Статистика StencylWorks 3.4.0Статистика   Отзывы о StencylWorks 3.4.0Отзывы (1)  
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4.70 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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StencylWorks - отличный инструмент с помощью которого можно легко создавать двухмерные Flash-игры. Благодаря своей простоте программа доступна для освоения пользователям, не обладающими познаниями в программировании, а для разработчиков со стажем предлагается интерфейс Code Mode (с функцией автозавершения кода), использующий ActionScript 3 API и возможностью подключения внешних редакторов.

В процессе создания игры оформляется игровое пространство, уровни, добавляются игровые персонажи (с выбором их внешнего вида и модели поведения со встроенного каталога), после чего элементы перетаскиваются на поле проекта с помощью Drag-N-Drop. Готовую игру можно опубликовать на веб-сайте или экспортировать в формат SWF.

Что нового в StencylWorks 3.4.0?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты StencylWorks:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 432
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFlash - Анимация - Утилиты
 Программа StencylWorks отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе StencylWorks

Олег про StencylWorks 1.1.1 [11-10-2013]

Отличная программа, вот только здесь старенькая версия, обновите пожалуйста.
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