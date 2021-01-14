Adobe Flash Player для Windows
|Оценка:
|4.52/5 голосов - 5699
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|32.0.0.465 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категории:
|Flash - Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|596 / 4 176 146 | Статистика
|Размер:
|20,72 Мб
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Adobe Flash Player - кроссплатформенный модуль, который представляет собой незаменимый инструмент для воспроизведения мультимедийного интерактивного Flash-контента (файлы FLV, SWF) в различных браузерах и операционных системах.
Наличие установленного проигрывателя позволяет пользователю без всяких ограничений просматривать веб-сайты, содержащие на своих страницах видеоматериалы, анимацию, игры, приложения и др. Благодаря реализации программного интерфейса API Stage 3D, Adobe Flash Player обладает аппаратным ускорением рендеринга 2D/3D-графики.
Разработчики рекомендуют, во избежание конфликтов, перед инсталляцией Flash Player удалить старую версию плагина с помощью фирменной утилиты Adobe Flash Player Uninstaller.
Поддержка Adobe Flash Player завершится 31 декабря 2020 года. Компания Adobe заявила, что Flash-контент будет заблокирован для воспроизведения в плеере и рекомендует пользователям удалить Flash Player до 31 декабря 2020 года.
- Adobe Flash Player Uninstaller - утилита удаления Adobe Flash Player
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Отзывы о программе Adobe Flash Player
46Николай64 про Adobe Flash Player 32.0.0.468 [06-01-2021]
ПОДСКАЖИТЕ АДОБ НАЧНЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНО БЛОКИРОВАТЬ ФЛЭШ С 12 ЯНВАРЯ (СООБЩЕНИЕ НА САЙТЕ). РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО СНИМАТЬ ФАЙЛ С ТРАНСЛЯЦИИ ПО ФЛЭШ. КАК ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ? ЕСТЬ ГДЕ НИБУДЬ ИНСТРУКЦИИ ? ПОДСКАЖИТЕ. ОЧЕНЬ НУЖНО
2 | 9 | Ответить
Владимир Владимирович про Adobe Flash Player 32.0.0.403 [15-07-2020]
Спасибо авторам сайта за возможность выразить личное мнение не только супер-позитивное, но и нейтральное или негативное! Я уже говорил что Adobe Flash Player - недоделанная программа, много проблем с ней, много времени отнимает и оперативной памяти. Как и ряд других "современных" программ. Сплошной спам, реклама и постоянные бесконечные обновления и с годами всё хуже. У меня несколько программ конца 90-х годов - до сих пор работают без проблем, но эти типа Adobe Flash Player - никак на 21 век не тянут. На других сайтах-отзовиках этот текст не опубликовали бы кстати с пометкой "ненормативная лексика", собрав у меня перед этим всё вплоть до №телефона, ФИО, почты и т.д. А между прочим я уже больше 20 лет в IT и не каждый год отозваться хочется.
5 | 5 | Ответить
Сергей про Adobe Flash Player 32.0.0.363 [03-05-2020]
абсолютно бесполезная паразитическая программа ваш Adobe Flash Player, стыдно должно быть тем кто такую рухлядь создаёт
12 | 5 | Ответить
A.C. про Adobe Flash Player 32.0.0.363 [18-04-2020]
Всё отлично работает. Спасибо разработчикам.У меня без Adobe фильмы тормозят.Пробовал через яндекс-это гавно засоряющий комп.
6 | 5 | Ответить
вася222 про Adobe Flash Player 32.0.0.156 [27-03-2019]