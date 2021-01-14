Отзывы о программе Adobe Flash Player

Владимир Владимирович

Спасибо авторам сайта за возможность выразить личное мнение не только супер-позитивное, но и нейтральное или негативное! Я уже говорил что Adobe Flash Player - недоделанная программа, много проблем с ней, много времени отнимает и оперативной памяти. Как и ряд других "современных" программ. Сплошной спам, реклама и постоянные бесконечные обновления и с годами всё хуже. У меня несколько программ конца 90-х годов - до сих пор работают без проблем, но эти типа Adobe Flash Player - никак на 21 век не тянут. На других сайтах-отзовиках этот текст не опубликовали бы кстати с пометкой "ненормативная лексика", собрав у меня перед этим всё вплоть до №телефона, ФИО, почты и т.д. А между прочим я уже больше 20 лет в IT и не каждый год отозваться хочется.

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