MSI LiveUpdate для Windows

MSI LiveUpdate 6.2.0.10

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Описание MSI LiveUpdate 6.2.0.10Описание   Скачать MSI LiveUpdate 6.2.0.10СКАЧАТЬ (10,53 Мб) Скриншоты MSI LiveUpdate 6.2.0.10Скриншоты (4)   Статистика MSI LiveUpdate 6.2.0.10Статистика   Отзывы о MSI LiveUpdate 6.2.0.10Отзывы (8)  
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4.59 из 5, всего оценок - 38
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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MSI LiveUpdate — это полезные и мощные приложения для автоматической загрузки и обновления BIOS, драйверов, встроенных программ для оптических накопителей (firmware) и утилит MSI для совместимости с другими устройствами и приложениями и увеличения общей производительности системы.

Это эксклюзивное MSI программное обеспечение, включающее Live BIOS, Live Driver, Live VGA BIOS, Live VGA Driver, Live Utility, Live Monitor и новую фирменную разработку Live Optical Storage Drive Firmware.

Программа обеспечивает загрузку и обновления BIOS'ов/драйверов/firmware/утилит в режиме on-line. Live Monitor автоматически определяет и предлагает пользователям информацию о последних версиях BIOS'ов/драйверов/firmware/утилит.

Что нового в MSI LiveUpdate 6.2.0.10?
  • Добавлена поддержка Windows 10 build 15007 64-bit.
  • Обновлен MSIRegister до версии 2.0.0.07.

 
Скриншоты MSI LiveUpdate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)21 / 48 230
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи

Отзывы о программе MSI LiveUpdate

S_H_R про MSI LiveUpdate 3.83 [06-07-2008]

качайте - все просто отлично!
перепрошился из-под винды и теперь красота!
только уже версия есть новая - 3,91
| 1 | Ответить

serg про MSI LiveUpdate 3.81.000 [09-07-2007]

а где РУССКИЙ???????
1 | 1 | Ответить

Роман про MSI LiveUpdate 3.81.000 [07-07-2007]

работает только с "мамами" от MSI ?
7 | 2 | Ответить

ANDREY про MSI LiveUpdate 3.81.000 [17-06-2007]

А какие побочные эфекты?
| 3 | Ответить

andrey про MSI LiveUpdate 3.70 [13-12-2005]

narmalyna!
| | Ответить

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