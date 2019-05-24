Media Creation Tool - фирменная утилита от Microsoft Corporation, позволяющая создавать загрузочные образы операционных систем Windows 8, 8.1 и 10 без использования ключа продукта непосредственно с сервера компании. Эта программа значительно упростила получение нужной Вам версии ОС Windows, не требуя сложных настроек и предоставляя возможность выбора необходимой архитектуры.

Для получения полностью легального образа системы потребуется интернет-соединение, а также носитель - USB-флешка или DVD-диск. После запуска утилиты выберите язык ОС, тип издания (домашняя, Pro и др.) и архитектуру (32-bit или 64-bit). А далее просто определите, куда записать образ операционки. Если выберите DVD-диск, то будет создан ISO-образ, а при выборе USB flash drive загрузочная флешка создастся даже без предварительного ISO-образа. Далее все проходит в автоматическом режиме - Вам останется только дождаться окончания процедуры установки.