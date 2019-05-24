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Media Creation Tool 10.0.18362.1 (1903)
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4.41 из 5, всего оценок - 59
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- Рейтинг программы - 4.41 из 5
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Media Creation Tool - фирменная утилита от Microsoft Corporation, позволяющая создавать загрузочные образы операционных систем Windows 8, 8.1 и 10 без использования ключа продукта непосредственно с сервера компании. Эта программа значительно упростила получение нужной Вам версии ОС Windows, не требуя сложных настроек и предоставляя возможность выбора необходимой архитектуры.
Для получения полностью легального образа системы потребуется интернет-соединение, а также носитель - USB-флешка или DVD-диск. После запуска утилиты выберите язык ОС, тип издания (домашняя, Pro и др.) и архитектуру (32-bit или 64-bit). А далее просто определите, куда записать образ операционки. Если выберите DVD-диск, то будет создан ISO-образ, а при выборе USB flash drive загрузочная флешка создастся даже без предварительного ISO-образа. Далее все проходит в автоматическом режиме - Вам останется только дождаться окончания процедуры установки.
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Отзывы о программе Media Creation Tool
Sli про Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809) [12-01-2019]
Мне интересно. Зачем качать программу с сомнительного сайта, если можно скачать напрямую с сайта разработчика?
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Крот в ответ Sli про Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809) [17-01-2019]
Тебе этого не понять...
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Иван про Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809) [27-10-2018]
И ещё ребят. Это создателям сайта. Обновите скрины. Когда летом ставил винду действительно можно былы выбрать выпуск про или домашняя. Поэтому и писало что 3 гб надо всего. Сейчас скачал и выбора не даёт. Только просто 10 и все. Все выпуски я так понял. Поэтому и 8 требует.
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Иван про Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809) [27-10-2018]
Почему это она на 7 не работает. Винда прекрасно встала на флешку будучи на 7
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Иван про Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809) [27-10-2018]
Все конечно хорошо. Только ставил винду на флешку в начале августа писало как на скрине что нужно 3 гб. Сейчас прямо хотел другу тоже поставить пишет надо 8 гб. В чем прикол хз. Тогда флеха была на 8 сейчас на 4. Как это работает вообще
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Александр Ш про Media Creation Tool 10.0.17134.1 (1803) [12-09-2018]
Автор прав и эта утилита действует давно, по моему начиная с 10586.Но и комментаторы правы она не может работать в 7, 8, 8.1 по определению, ибо создана для 10, чтобы не заморачиваться с ключами, имея ЦП MS.
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