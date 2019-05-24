Media Creation Tool для Windows

Media Creation Tool 10.0.18362.1 (1903)

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Media Creation Tool 10.0.18362.1 (1903)Описание   Скачать Media Creation Tool 10.0.18362.1 (1903)СКАЧАТЬ (18,37 Мб) Скриншоты Media Creation Tool 10.0.18362.1 (1903)Скриншоты (5)   Статистика Media Creation Tool 10.0.18362.1 (1903)Статистика   Отзывы о Media Creation Tool 10.0.18362.1 (1903)Отзывы (10)  
Оцените программу!
4.41 из 5, всего оценок - 59
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Media Creation Tool - фирменная утилита от Microsoft Corporation, позволяющая создавать загрузочные образы операционных систем Windows 8, 8.1 и 10 без использования ключа продукта непосредственно с сервера компании. Эта программа значительно упростила получение нужной Вам версии ОС Windows, не требуя сложных настроек и предоставляя возможность выбора необходимой архитектуры.

Для получения полностью легального образа системы потребуется интернет-соединение, а также носитель - USB-флешка или DVD-диск. После запуска утилиты выберите язык ОС, тип издания (домашняя, Pro и др.) и архитектуру (32-bit или 64-bit). А далее просто определите, куда записать образ операционки. Если выберите DVD-диск, то будет создан ISO-образ, а при выборе USB flash drive загрузочная флешка создастся даже без предварительного ISO-образа. Далее все проходит в автоматическом режиме - Вам останется только дождаться окончания процедуры установки.

Media Creation Tool
Media Creation Tool
Media Creation Tool
Media Creation Tool
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)59 / 90 250
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи
ТОП-сегодня раздела "Обновления, патчи"
 

Win Updates Disabler 1.4

Win Updates Disabler - бесплатный и простой в использовании инструмент для управления автоматическими обновлениями ОС Windows. С помощью утилиты можно

Windows XP Service Pack 3 Rus

Windows XP Service Pack 3 - третий официальный сборник обновлений Windows XP собрал в себя все сервисные обновления и исправления для данной операционки, которые

Windows XP Service Pack 3 (iso-образ)

Microsoft Windows XP Service Pack 3 - официальный пакет обновления 3 (SP3) для Windows XP содержит все ранее выпущенные обновления для Windows XP. Это обновление

Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809)

Media Creation Tool - бесплатный инструмент от компании Microsoft с помощью которого можно легко установить и переустановить Windows 10, создавать загрузочные образы

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 - первый пакет обновлений (SP2) для Microsoft Office 2007, содержащий улучшения, существенно повышающие безопасность, надежность

Windows Update MiniTool 20.12.2016

Windows Update MiniTool - альтернатива стандартному Windows Update. С ее помощью вы в любой момент сможете найти, выбрать и установить необходимые для вашей системы

скачать Adguard

Отзывы о программе Media Creation Tool

Sli про Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809) [12-01-2019]

Мне интересно. Зачем качать программу с сомнительного сайта, если можно скачать напрямую с сайта разработчика?
| 7 | Ответить

Крот в ответ Sli про Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809) [17-01-2019]

Тебе этого не понять...
2 | 1 | Ответить

Иван про Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809) [27-10-2018]

И ещё ребят. Это создателям сайта. Обновите скрины. Когда летом ставил винду действительно можно былы выбрать выпуск про или домашняя. Поэтому и писало что 3 гб надо всего. Сейчас скачал и выбора не даёт. Только просто 10 и все. Все выпуски я так понял. Поэтому и 8 требует.
| 5 | Ответить

Иван про Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809) [27-10-2018]

Почему это она на 7 не работает. Винда прекрасно встала на флешку будучи на 7
1 | | Ответить

Иван про Media Creation Tool 10.0.17763.1 (1809) [27-10-2018]

Все конечно хорошо. Только ставил винду на флешку в начале августа писало как на скрине что нужно 3 гб. Сейчас прямо хотел другу тоже поставить пишет надо 8 гб. В чем прикол хз. Тогда флеха была на 8 сейчас на 4. Как это работает вообще
| | Ответить

Александр Ш про Media Creation Tool 10.0.17134.1 (1803) [12-09-2018]

Автор прав и эта утилита действует давно, по моему начиная с 10586.Но и комментаторы правы она не может работать в 7, 8, 8.1 по определению, ибо создана для 10, чтобы не заморачиваться с ключами, имея ЦП MS.
| | Ответить

Читать все отзывы (10) / Добавить отзыв
 