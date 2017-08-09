Виктор Микрик Аппаратно? Если аппаратно флешка не повреждена (не перегорела, не израсходовала ресурс, и т.д.), то она не "легла".

"Это не конец, вообще ничто не конец кроме самого конца, а для некоторых и конец - не конец." (с)

Если программа просто удалила все разделы с флешки или изменила их файловую систему на неподдерживаемую в Windows, то тут поможет что-нибудь вроде "Acronis Disk Director Suite". Ну или ещё в Windows 7 где-то в управлении компьютером был менеджер дисков, им тоже раздел создать и отформатировать можно. Только после перезагрузки не забудь в него снова зайти и флешке букву диска назначить, иначе она по прежнему не видна будет как диск.

Если же ты из неопытных пользоватетлей, которые не делают резервных копий перед форматированием, то а) "на что ты надеялся? что оно тебе операционку с загрузочным сектором рядом с твоими файлами аккуратненько запишет? естественно диск форматируется перед установкой в 98% случаев, подтверждаешь ты то или нет". и б) если всё-же произошло скачай "Hetman Uneraser" или сразу лучше "Hetman Data Recovery Pack". Крякнутая или лицензионная - на выбор, но ради одной флешки не стоит. Кстати есть и другие программы такого рода. С Hetman Uneraser просто разобраться было легче. И ты разберёшься.

Вот.

Ну а прошивку контроллера USB на флешке эта программа тебе уж точно сломать не могла. Что она перегорела или износилась от одной установки, тоже сомневаюсь. Если не поможет, в крайнем случае попробовал.

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ах да, и то что ты ставил на флеху с помощью этой проги действительно может быстро её износить, но это дело не в проге, это в настойках того что ты устанавливал. аккуратнее в следующий раз, поотключай всё ненужное что к диску обращается хотя-бы.

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