Win32 Disk Imager для Windows

Win32 Disk Imager 1.0.0

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Описание Win32 Disk Imager 1.0.0Описание   Скачать Win32 Disk Imager 1.0.0СКАЧАТЬ (11,99 Мб) Скриншоты Win32 Disk Imager 1.0.0Скриншоты (1)   Статистика Win32 Disk Imager 1.0.0Статистика   Отзывы о Win32 Disk Imager 1.0.0Отзывы (2)  
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4.63 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Win32 Disk Imager - бесплатная и легкая в эксплуатации утилита, которая позволяет создавать точные копии USB флешек и карт памяти SD, сохранять их в виде IMG файлов, а также записывать эти образы обратно на съемные носители.

Программа может быть использована для резервного копирования информации, хранящейся на устройстве, и последующего восстановления. Пользователю требуется всего лишь указать путь к IMG файлу и выбрать нужное устройство. Также Win32 Disk Imager умеет генерировать MD5 хеш. Программа не требует инсталляции.

Скриншоты Win32 Disk Imager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)23 / 40 215
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Образы дисков
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Отзывы о программе Win32 Disk Imager

Микрик про Win32 Disk Imager 0.7 [15-02-2015]

И после этой проги легла флеха...
6 | 23 | Ответить

Виктор в ответ Микрик про Win32 Disk Imager 0.7 [30-07-2015]

Аппаратно? Если аппаратно флешка не повреждена (не перегорела, не израсходовала ресурс, и т.д.), то она не "легла".
"Это не конец, вообще ничто не конец кроме самого конца, а для некоторых и конец - не конец." (с)
Если программа просто удалила все разделы с флешки или изменила их файловую систему на неподдерживаемую в Windows, то тут поможет что-нибудь вроде "Acronis Disk Director Suite". Ну или ещё в Windows 7 где-то в управлении компьютером был менеджер дисков, им тоже раздел создать и отформатировать можно. Только после перезагрузки не забудь в него снова зайти и флешке букву диска назначить, иначе она по прежнему не видна будет как диск.
Если же ты из неопытных пользоватетлей, которые не делают резервных копий перед форматированием, то а) "на что ты надеялся? что оно тебе операционку с загрузочным сектором рядом с твоими файлами аккуратненько запишет? естественно диск форматируется перед установкой в 98% случаев, подтверждаешь ты то или нет". и б) если всё-же произошло скачай "Hetman Uneraser" или сразу лучше "Hetman Data Recovery Pack". Крякнутая или лицензионная - на выбор, но ради одной флешки не стоит. Кстати есть и другие программы такого рода. С Hetman Uneraser просто разобраться было легче. И ты разберёшься.
Вот.
Ну а прошивку контроллера USB на флешке эта программа тебе уж точно сломать не могла. Что она перегорела или износилась от одной установки, тоже сомневаюсь. Если не поможет, в крайнем случае попробовал.
.
ах да, и то что ты ставил на флеху с помощью этой проги действительно может быстро её износить, но это дело не в проге, это в настойках того что ты устанавливал. аккуратнее в следующий раз, поотключай всё ненужное что к диску обращается хотя-бы.
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