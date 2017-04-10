Weather Watcher Live

Weather Watcher - Отличная программа, позволяющая получать сводку погоды в выбранном регионе для любого города по всему миру. Можно смотреть данные о погоде как по дням недели, так и по часам.

Weather Watcher - небольшая настольная погодная станция, которая спокойно "сидит" в системном трее и автоматически обновляет сведения о погоде в указанном интервале времени. Weather Watcher покажет Вам текущий прогноз, включая температуру, температуру "на ощущение" (т.е. температуру, которая будет ощущаться одетым по сезону человеком), влажность, ветер, видимость, давление, и ультрафиолетовое излучение.

Weather Watcher может также дать Вам 10-дневный прогноз, который включает общие состояния окружающей среды, температурные максимумы и минимумы и ожидаемое ультрафиолетовое излучение. Погодные измерения могут быть показаны в метрических или английских единицах. Кроме этого Есть возможность просмотра текущих спутниковых фотографий выбранной страны.