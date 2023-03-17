Time Sync для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Погода, Время
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,41 Мб
Time Sync скриншот № 1

Time Sync - синхронизируйте часы своего компьютера с сервером времени с помощью этого минималистичного приложения. Приложение очень простое в использовании, и его настройка - это процесс, который не должен занимать более пары секунд. После запуска программы все становится интуитивно понятным, а минималистичный пользовательский интерфейс облегчает навигацию.

Проверка сервера времени - это всего лишь нажатие кнопки, при этом дата и время отображаются в верхней части главного окна. Более того, для лучшей информативности отображается время и текущий часовой пояс ПК. Что касается того, как происходит процесс синхронизации, вам нужно знать, что одного щелчка мыши достаточно, чтобы завершить его и убедиться, что ваши часы синхронизированы.

В целом, Time Sync - это минималистичное приложение, предназначенное для проверки того, правильно ли показывают время ваши часы в Windows. Программа может синхронизировать их с любым NTP-сервером, и все, что от вас требуется, - это нажать одну единственную кнопку.

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