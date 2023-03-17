Time Sync для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Погода, Время
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,41 Мб
Time Sync - синхронизируйте часы своего компьютера с сервером времени с помощью этого минималистичного приложения. Приложение очень простое в использовании, и его настройка - это процесс, который не должен занимать более пары секунд. После запуска программы все становится интуитивно понятным, а минималистичный пользовательский интерфейс облегчает навигацию.
Проверка сервера времени - это всего лишь нажатие кнопки, при этом дата и время отображаются в верхней части главного окна. Более того, для лучшей информативности отображается время и текущий часовой пояс ПК. Что касается того, как происходит процесс синхронизации, вам нужно знать, что одного щелчка мыши достаточно, чтобы завершить его и убедиться, что ваши часы синхронизированы.
В целом, Time Sync - это минималистичное приложение, предназначенное для проверки того, правильно ли показывают время ваши часы в Windows. Программа может синхронизировать их с любым NTP-сервером, и все, что от вас требуется, - это нажать одну единственную кнопку.
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