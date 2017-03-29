aHome Theme: Color World 1.0.0 для Android
aHome Theme: Color World - очень красивая тема для программы aHome на тему природы
Art Wallpaper 1.0.0 для Android
Art Wallpaper - набор красивых фотографий различных произведений искусства, каждую из которых можно установить в качестве обоев Android-смартфона. У программы очень простой и понятный интерфейс, все фотографии можно просмотреть перед установкой обоев
Open Home Skin - Dark Hero 1.0 для Android
Open Home Skin - Dark Hero - довольно мрачная, но тем не менее симпатичная тема для рабочего стола Android. Тема предназначена для установки с программой Open Home
aHome Crystal Theme 1.0.2 для Android
aHome Crystal Theme - очередная тема для оформления домашнего экрана Android и изменения стандартного набора иконок. Используется совместно с программой aHome
Feng Shui Yinyang BW LWP 4.1.2 для Android
Feng Shui Yinyang BW LWP - живые обои для Android-смартфонов. На экране вашего смартфона будет крутиться символ Инь и Янь. В настройках можно задать скорость вращения
Graffiti Ahome Theme 1.0.1 для Android
Graffiti Ahome Theme - тема оформления для программы aHome. Симпатичная тема, где главным элементом является граффити на домашнем экране смартфона