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Muzei Live Wallpaper для Android

Muzei Live Wallpaper 2.1.1 для Android

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Описание Muzei Live Wallpaper 2.1.1 для AndroidОписание   Скачать Muzei Live Wallpaper 2.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,2 Мб) Скриншоты Muzei Live Wallpaper 2.1.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Muzei Live Wallpaper 2.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Muzei Live Wallpaper 2.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Muzei Live Wallpaper – приложение, превращающее ваш Android-девайс в музей. Программа ежедневно выбирает новое произведение искусства, которое будет отображаться на рабочем столе.

Для того, что бы фон картин не сливался  с иконками, предусмотрен режим «размытие». Его можно запустить с помощью двойного «тапа» по экрану.

Кроме этого, вы можете выбрать любимые фотографии из вашей галереи или других приложений, чтобы добавить их на домашний экран. Они будут сменять мировые шедевры и появляться через определенное количество времени. 

Скриншоты Muzei Live Wallpaper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 492
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИскусство

Отзывы о программе Muzei Live Wallpaper

Admin

Отзывов о программе Muzei Live Wallpaper 2.1.1 для Android пока нет, можете добавить...

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