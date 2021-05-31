Muzei Live Wallpaper для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Искусство
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 322 | Статистика
Размер:5,23 Мб
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Muzei Live Wallpaper – приложение, превращающее ваш Android-девайс в музей. Программа ежедневно выбирает новое произведение искусства, которое будет отображаться на рабочем столе.

Для того, что бы фон картин не сливался  с иконками, предусмотрен режим «размытие». Его можно запустить с помощью двойного «тапа» по экрану.

Кроме этого, вы можете выбрать любимые фотографии из вашей галереи или других приложений, чтобы добавить их на домашний экран. Они будут сменять мировые шедевры и появляться через определенное количество времени. 

Что нового в Muzei Live Wallpaper 3.4.4?
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