Muzei Live Wallpaper для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Roman Nurik
|Категория:
|Искусство
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 322 | Статистика
|Размер:
|5,23 Мб
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Muzei Live Wallpaper – приложение, превращающее ваш Android-девайс в музей. Программа ежедневно выбирает новое произведение искусства, которое будет отображаться на рабочем столе.
Для того, что бы фон картин не сливался с иконками, предусмотрен режим «размытие». Его можно запустить с помощью двойного «тапа» по экрану.
Кроме этого, вы можете выбрать любимые фотографии из вашей галереи или других приложений, чтобы добавить их на домашний экран. Они будут сменять мировые шедевры и появляться через определенное количество времени.
- Исправлены ошибки
Muzei Live Wallpaper – украшает экран вашего устройства известными произведениями искусства. Что...
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