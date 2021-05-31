Muzei Live Wallpaper – приложение, превращающее ваш Android-девайс в музей. Программа ежедневно выбирает новое произведение искусства, которое будет отображаться на рабочем столе.

Для того, что бы фон картин не сливался с иконками, предусмотрен режим «размытие». Его можно запустить с помощью двойного «тапа» по экрану.

Кроме этого, вы можете выбрать любимые фотографии из вашей галереи или других приложений, чтобы добавить их на домашний экран. Они будут сменять мировые шедевры и появляться через определенное количество времени.