360 Total Security 9.0.0.1115 Описание СКАЧАТЬ ( 48,07 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (899) Оцените программу!

3.58 из 5, всего оценок - 215 Рейтинг программы - 3.58 из 5

1

2

3

4

5 360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает дополнительные возможности по оптимизации и очистке ПК для более стабильной и быстрой работы. Функционирование этого приложения базируется на пяти движках, четыре из которых отвечают, собственно говоря, за проактивную защиту и безопасность (Avira, Bitdefender, QVM II и облачный 360 Cloud), а пятый (System Repair) позволяет восстанавливать систему. Такое сочетание дает одновременно и качественную защиту и сохраняет производительность ПК. Чем бы пользователь ни занимался в интернете, и какие бы ни посещал ресурсы, этот антивирус выступит неприступным стражем, который защищает систему в он-лайн режиме. Есть несколько видов проверки компьютера на наличие вредоносного ПО - быстрое сканирование, полное сканирование и выборочное сканирование нужного элемента. Как уже отмечалось, 360 Total Security снабжен функцией оптимизации системы, которая поможет наладить автоматический запуск приложений, компонентов и плагинов, значительно улучшив скорость как загрузки, так и общей работы. Кроме того, очистив ненужные и неиспользуемые следы установленных приложений, можно освободить часть пространства на винчестере, ведь свободного места много не бывает. Еще одной полезной опцией является анализ установленной операционной системы на наличие официальных обновлений и исправлений безопасности, после чего 360 Total Security сразу предложит установить такие исправления.

Ну и нельзя не отметить специально разработанную песочницу Sandbox, в которой можно работать с подозрительными файлами и программами, не переживая о возможных нежелательных последствиях.



Все это оформлено в отличном графическом интерфейсе, где каждая функция выделена в отдельную закладку для быстрого и удобного доступа к ней. Сам интерфейс интуитивно понятен и прост для освоения неопытными пользователями даже без русской локализации. В общем, 360 Total Security станет хорошим помощником всем пользователям, обеспечив и комплексную проактивную защиту ПК с обнаружением самых новых угроз, и позволив при необходимости оптимизировать работу системы для ее ускорения и улучшения стабильности. 360 Security для Android

360 Security для iOS Что нового в 360 Total Security 9.0.0.1115?

Добавлено инструмент дешифрования файлов после атак программ-вымогателей

Добавлено напоминание о наличии ненужных файлов в системе

Исправлены ошибки Скриншоты 360 Total Security: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 10 / 38 926 Разработчик Qihu 360 Software Последнее обновление 23.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Настройка, оптимизация - Комплексная защита Отзывы о программе 360 Total Security Сергей Если кому надо улучшить работу компьютера,так как 360 уже сам по себе ускоритель.Несмотря на марку компьютера и на его скорость,на драйверы, которые установлены в небольшом количестве давным давно на вашей системе -360 с каждой неделей ускоряет работу системы до появления сбоев. На компьютере не отлажены работы его драйверов. На материнской плате компьютера есть часть микросхем, которые не участвуют в работе вашего компьютера и они лежат мёртвым грузом. Это будем считать-некоторые сопроцессоры или микросхемы на материнской плате компьютера,находящиеся не в рабочем состоянии или неполностью работают.Даже в самом процессоре компьютера-около его ядер находятся,не участвующие в работе"зоны".Для этого надо установить программу Driver Booster 3-4 версий. Эта программа проверит всё на вашем компьютере и автоматически найдёт в интернете нужные драйверы.Найдёт и установит(дополнительно) на компьютер ваш от 60 до сотни управляющих драйверов и "переключателей", нужных для вашей системы, чтоб каждая микросхема вступила в работу! У нас настройка компьютера такая:-GlaryUtilities,DriverBooster3,IObitUninstaller и TotalSecurity 360, и ничего более! Защитник windows остановлен и отключён полностью! После многих комбинаций при подборке других программ утилит и антивирусов например Advanced SystemCare работа на компьютере была хуже-нарушалась и его пришлось полностью удалить.Отсюда:-Жалобы на тот или иной антивирус, на ту или иную программу, утилиту будут бесконечно, вечно поступать в разделы отзывов от разных людей любителей и противников антивируса 360,а компьютер то вещь хитрая !

3 | 16 | Ответить Игорь Я прочитал интересную беседу от числа 06-10-2016 о возникновении синего экрана смерти при увеличении скорости работы компьютера. Установил Glary утилиту.Всё наладилось.Антивирус 360 очень сильно разгоняет операционную систему-скорость и только!А компьютер меня с тех времён с его WindovsXP. Спасибо за проведённые экспериментальные наблюдения по синему экрану. Становится понятно,что при сильных ускорениях в какое то время ОП возникают сбои. Появляются отладчики с окошками по неисправностям и в какое-то время иногда вместо зависания экран смерти выскакивал.

| 1 | Ответить Ренат Я тоже "чайник" и мне боязно было включать разные движки с разными антивирусами,установленные в 360Total.Я не понимаю ,что значит настроить антивирус на разный тип проверок например:-Оптимальный, выборочная и многое чего- другие настройки. Я ковырялся с белым списком 360. Много нужного туда я занёс и здорово запутался в этом. Наверное я в белый список занёс под охрану много вирусов? Я не знал что дальше делать? Прочитал беседы и установил IObitUninstaller. Удалил с его помощью этот антивирус 360 - полностью, как сказали нельзя удалять вручную его отдельными папками! Перезагрузился и снова установил 360 на свой компьютер-чистый 360,белый список его пуст! Начал сканировать компьютер и обнаружены вирусы и угрозы! Всё хорошо с помощью 360 удалил! Я недосчитал несколько игр и программ. Они были как опасные и удалены антивирусом 360 в карантин и я удалил их там! Снова их скачал и установил на свой компьютер! Появлялись оранжевые окошки безопасности от 360 и я в них жал на разрешить всё (на all). Снова у меня установлены свежие,но чистые от вирусов игры и программки и вот теперь я их установил в белый список -какие тонкости в работе с 360.Компьютер теперь работает отлично! Спасибо товарищи за беседу и подсказки о том,как настроить на работу антивирус 360TS.

1 | 2 | Ответить Анатолий У меня всё отлично работает с антивирусом 360 ! У тысячи отлично работает и вот один ниже, обозвал его говном. Якобы антивирус 360 ничего не ищет !? - Полагаю, что парень проделал настройку антивируса 360 при сильно заражённом компьютере,занеся все заражённые файлы в белый список!Прочитал он от лени, не поняв, всего один абзац из здешних бесед по настройке! Это во первых, а во вторых возможно это его наглая ложь о том , что антивирус 360 не ищет заразу на компьютере!? Он,этот Николай или он "чайник", не должен был работать с белым списком на заражённом своём компьютере, а он должен был "вслепую" про сканировать антивирусом 360 свой компьютер и удалить эти все 68 угроз (не важно,что это могут быть любимые его игрушки), чем и был ранее его комп заражён! И с нуля заново ему придётся установить свои любимые игры и программки-без содержания 68 угроз!-Третьего не дано.

| | Ответить Николай Хуже этого бесплатного антивируса я не встречал. За полгода проверок не выявлено ни одной угрозы. А комп потихоньку умирал. Достало то , что начал отключаться интернет. Я удалил это г-вно и установил довольно известный антивирусник. Он нашёл 68 угроз. После очистки комп работает как часы. Ваше дело, что выбирать....

4 | 21 | Ответить Читать все отзывы (899) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости