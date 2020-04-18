360 Security для Android

360 Security 5.6.7.4815 для Android

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Описание 360 Security 5.6.7.4815 для AndroidОписание   Скачать 360 Security 5.6.7.4815 для AndroidСКАЧАТЬ (25,51 Мб) Скриншоты 360 Security 5.6.7.4815 для AndroidСкриншоты (15)   Статистика 360 Security 5.6.7.4815 для AndroidСтатистика   Отзывы о 360 Security 5.6.7.4815 для AndroidОтзывы (19)  
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3.48 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 3.48 из 5
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360 Security - эффективная защита вашего Android-устройства от вирусов, вредоносных программ, уязвимостей в системе и потери конфиденциальных данных. Помимо своих непосредственных обязанностей мобильный антивирус умеет также удалять ненужные файлы, закрывать неработающие фоновые приложения, экономить заряд аккумулятора и ускорять работу ОС.

Кроме этого к достоинствам 360 Security следует отнести наличие двухуровневой антивирусной защиты (движок QVS и облачное сканирование), возможность оптимизации одним касанием, а также расширение функциональности панели уведомлений, где добавлены такие опции, как включение фонарика, установка будильника, переход на экран последних приложений и ускорение работы устройства (для Android версии 4.0 и выше).

360 Security
360 Security
360 Security
360 Security
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)4 / 41 589
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе 360 Security

роман про 360 Security 3.4.5 для Android [07-08-2016]

поставил на свой смартфон алькатель неделю назад. не пожелел. всем советую
2 | 2 | Ответить

киянин про 360 Security 3.4.5 для Android [07-06-2016]

одна из лучших прог. В настройках -откл. прил.при бездейств 1 мин.работает без root это фон.прил. откл.
2 | 4 | Ответить

сергей про 360 Security 3.4.5 для Android [03-01-2016]

лучший! Проверено.
4 | 3 | Ответить

Иван про 360 Security 3.3.9 для Android [09-12-2015]

Народ подскажите как сделать чтоб фронтальная камера фотала когда пороль води не верный
2 | 2 | Ответить

кирилл про 360 Security 3.3.9 для Android [30-11-2015]

какие то игры подсовывает вобщем херня полная
3 | 2 | Ответить

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