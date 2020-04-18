ESET NOD32 Mobile Security 5.3.30.0 для Android
ESET NOD32 Mobile Security – интеллектуальный антивирус сканирует файлы во время скачивания и просмотра, надежно защищает Sim-карту, включает модуль Антивор,
AVL Pro Antivirus 2.2.2 для Android
AVL Pro Antivirus - мощное антивирусное решение для Android-устройств на основе собственного движка AVL, способное обеспечить эффективную защиту системы за счет
xCore Antivirus 2.1 для Android
xCore Antivirus - надежная защита устройств под управлением Android от вредоносного ПО, вирусов и шпионских программ. Приложение осуществляет проверку наличия
Malwarebytes Anti-Malware 3.7.1.1 для Android
Malwarebytes Anti-Malware – надежная защита устройства от вредоносного программного обеспечения, в том числе программ-шпионов и троянов. Во время сканирования
Zoner AntiVirus Free 1.13.5 для Android
Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных приложений. Антивирус также защищает информацию на устройстве,
360 Security 4.4.8.7407 для Android
360 Security – круглосуточная защита от вредоносных программ и оптимизация работы устройства. В состав приложения входят антивирусный сканер и диспетчер задач,