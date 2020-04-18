360 Security - эффективная защита вашего Android-устройства от вирусов, вредоносных программ, уязвимостей в системе и потери конфиденциальных данных. Помимо своих непосредственных обязанностей мобильный антивирус умеет также удалять ненужные файлы, закрывать неработающие фоновые приложения, экономить заряд аккумулятора и ускорять работу ОС.

Кроме этого к достоинствам 360 Security следует отнести наличие двухуровневой антивирусной защиты (движок QVS и облачное сканирование), возможность оптимизации одним касанием, а также расширение функциональности панели уведомлений, где добавлены такие опции, как включение фонарика, установка будильника, переход на экран последних приложений и ускорение работы устройства (для Android версии 4.0 и выше).