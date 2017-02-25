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Angry Birds Epic для iOS

Angry Birds Epic 2.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds Epic 2.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds Epic 2.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (535 Мб) Скриншоты Angry Birds Epic 2.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (16)   Статистика Angry Birds Epic 2.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds Epic 2.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Angry Birds Epic - очередная игра от Rovio о приключениях всем известных злых птичек и глупых свиней. По сюжету здесь птички Red, Chuck и Bomb путешествуют по некому острову, в чем им пытается помешать свиная армия, поэтому при передвижении к очередной точке острова придется сразиться с одним, двумя, а то и тремя мерзкими зелеными созданиями.

Особенностью Angry Birds Epic является возможность получения для птиц дополнительных "фишек", таких как усиленное оружие, броня и различные вспомогательные возможности. Помимо этого, здесь предусмотрена шкала получения ресурсов, монет, призов и других бонусов, с помощью чего главные герои игры развиваются, приобретая новые навыки и силы. Как и в других играх об Angry Birds, разработчики финской компании предусмотрели много смешных и комических ситуаций, превратив простую бойню в веселое развлечение для пользователей всех возрастов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds Epic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 500
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure - Ролевые, RPG

Отзывы о программе Angry Birds Epic

Артем про Angry Birds Epic 1.5.7 для iPhone, iPad [23-01-2017]

Ребята исправляйте баги чаще и перестаньте пичкать игру настодоедливой рекламой!
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