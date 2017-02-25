Angry Birds Epic - очередная игра от Rovio о приключениях всем известных злых птичек и глупых свиней. По сюжету здесь птички Red, Chuck и Bomb путешествуют по некому острову, в чем им пытается помешать свиная армия, поэтому при передвижении к очередной точке острова придется сразиться с одним, двумя, а то и тремя мерзкими зелеными созданиями.

Особенностью Angry Birds Epic является возможность получения для птиц дополнительных "фишек", таких как усиленное оружие, броня и различные вспомогательные возможности. Помимо этого, здесь предусмотрена шкала получения ресурсов, монет, призов и других бонусов, с помощью чего главные герои игры развиваются, приобретая новые навыки и силы. Как и в других играх об Angry Birds, разработчики финской компании предусмотрели много смешных и комических ситуаций, превратив простую бойню в веселое развлечение для пользователей всех возрастов.