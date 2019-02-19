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Angry Birds Epic для Android

Angry Birds Epic 3.0.27463.4821 для Android

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Описание Angry Birds Epic 3.0.27463.4821 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Epic 3.0.27463.4821 для AndroidСКАЧАТЬ (63,16 Мб) Скриншоты Angry Birds Epic 3.0.27463.4821 для AndroidСкриншоты (19)   Статистика Angry Birds Epic 3.0.27463.4821 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Epic 3.0.27463.4821 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Angry Birds Epic - продолжение популярной саги о противостоянии злых птиц и их извечных противников свиней. На этот раз игра представлена разработчиками в виде пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб, шаг за шагом продвигаются вглубь Свинского острова, сражаясь за каждый клочок земли с врагами в обличьи Короля Свиней, Свиномага, Принца Сало и др.

Персонажам необходимо прокачивать оружие, броню и магические способности, поскольку количество врагов с каждым боем может увеличиваться, а также периодически придется сражаться с "боссами". В игре предусмотрена шкала получения ресурсов, монет, призов и других бонусов, с помощью чего главные герои развиваются, приобретая новые навыки и силы.

Кроме этого следует отметить отличную графику, музыкальное сопровождение и увлекательный геймплей, щедро сдобренный традиционным юмором, что несомненно оценят поклонники Angry Birds всех возрастов.

Что нового в Angry Birds Epic 3.0.27463.4821 для Android?
  • Добавлен новый уровень в Летописные пещеры
  • Ремонт арены: кучка разнорабочих исправила проблемы с флагом и эмблемой на Арене, а также другие проблемы
Скриншоты Angry Birds Epic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 337
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Стратегии
 Программа Angry Birds Epic отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Angry Birds Epic

Коля про Angry Birds Epic 2.7.27111.4638 для Android [07-01-2019]

Не поверите это вирус, оно не может так мало весить вместе с кэшом.
Если там и нету вируса то добавьте кэш.
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Владимир про Angry Birds Epic 1.0.15 для Android [14-09-2014]

Игра отличная по разработке,но все же проверю как пойдет?:-)
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