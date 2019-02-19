Angry Birds Epic - продолжение популярной саги о противостоянии злых птиц и их извечных противников свиней. На этот раз игра представлена разработчиками в виде пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб, шаг за шагом продвигаются вглубь Свинского острова, сражаясь за каждый клочок земли с врагами в обличьи Короля Свиней, Свиномага, Принца Сало и др.

Персонажам необходимо прокачивать оружие, броню и магические способности, поскольку количество врагов с каждым боем может увеличиваться, а также периодически придется сражаться с "боссами". В игре предусмотрена шкала получения ресурсов, монет, призов и других бонусов, с помощью чего главные герои развиваются, приобретая новые навыки и силы.

Кроме этого следует отметить отличную графику, музыкальное сопровождение и увлекательный геймплей, щедро сдобренный традиционным юмором, что несомненно оценят поклонники Angry Birds всех возрастов.