AceMoney для Mac

AceMoney 4.36.6 для Mac

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Описание AceMoney 4.36.6 для MacОписание   Скачать AceMoney 4.36.6 для MacСКАЧАТЬ (62,08 Мб) Скриншоты AceMoney 4.36.6 для MacСкриншоты (5)   Статистика AceMoney 4.36.6 для MacСтатистика   Отзывы о AceMoney 4.36.6 для MacОтзывы (0)  
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AceMoney - отличная программа для ведения всей домашней бухгалтерии. С помощью этого приложения легко, а главное очень эффективно можно управлять семейными денежными потоками даже без знания основ бухгалтерского учета. Задача пользователя состоит лишь в правильном заполнении основных закладок программы. Выберите или создайте несколько нужных счетов (банковские карты, наличные, депозиты и т.д.) в удобной валюте (поддерживается более 150 валют мира) и контролируйте движение средств по каждому из них. Очень удобно здесь заниматься бюджетированием с помощью более 100 возможных статей расхода, что позволит избежать ненужных лишних затрат.

С AceMoney даже можно заниматься инвестированием, т.к. тут отображается статистика стоимости различных акций как российских, так и международных бирж. В инструментарий приложения заложена возможность отслеживать повторяющиеся доходы и расходы (зарплата, коммунальные платежи и др.), что значительно ускоряет планирование бюджета и позволяет оперировать свободными средствами. Для анализа и возможной корректировки баланса поступлений и затрат в AceMoney предусмотрено множество отчетов, при обсуждении которых в семейном кругу Вы сможете оптимизировать движение денежных потоков, выделив наиболее затратные статьи расхода.

Скриншоты AceMoney:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 330
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Финансы
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Отзывы о программе AceMoney

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