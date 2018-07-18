AceMoney - отличная программа для ведения всей домашней бухгалтерии. С помощью этого приложения легко, а главное очень эффективно можно управлять семейными денежными потоками даже без знания основ бухгалтерского учета. Задача пользователя состоит лишь в правильном заполнении основных закладок программы. Выберите или создайте несколько нужных счетов (банковские карты, наличные, депозиты и т.д.) в удобной валюте (поддерживается более 150 валют мира) и контролируйте движение средств по каждому из них. Очень удобно здесь заниматься бюджетированием с помощью более 100 возможных статей расхода, что позволит избежать ненужных лишних затрат.

С AceMoney даже можно заниматься инвестированием, т.к. тут отображается статистика стоимости различных акций как российских, так и международных бирж. В инструментарий приложения заложена возможность отслеживать повторяющиеся доходы и расходы (зарплата, коммунальные платежи и др.), что значительно ускоряет планирование бюджета и позволяет оперировать свободными средствами. Для анализа и возможной корректировки баланса поступлений и затрат в AceMoney предусмотрено множество отчетов, при обсуждении которых в семейном кругу Вы сможете оптимизировать движение денежных потоков, выделив наиболее затратные статьи расхода.