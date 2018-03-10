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Говорящий Путин для iOS

Говорящий Путин 2.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Говорящий Путин 2.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Говорящий Путин 2.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (63.76 Мб) Скриншоты Говорящий Путин 2.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Говорящий Путин 2.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Говорящий Путин 2.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (1)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Говорящий Путин - в Вашем iOS-устройстве поселился Владимир Владимирович Путин, с которым можно не только поговорить "за жизнь", но и поиграть в занимательные игры. Попрактикуйтесь у ВВП в уроках дзюдо, побив как можно больше криминальных элементов. А еще можно развить свою наблюдательность, выбирая из предложенного набора фотографий отличающуюся. Если сможете подружиться с президентом России, то Путин обязательно спляшет для Вас еще и "Калинку".

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Говорящий Путин:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 408
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПриколы, шутки
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Отзывы о программе Говорящий Путин

В.Бандера про Говорящий Путин 1.1.0 для iPhone, iPad [09-09-2014]

А послать его тоже можно?
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